Gewitter und Starkregen: Erneut Überflutungen in und um Augsburg

Die Bilder des Hochwassers von Anfang des Monats haben viele noch vor Augen. Die Feuerwehren waren über Tage im Dauereinsatz. Am Mittwoch hat es in Schwaben wieder heftige Gewitter mit Starkregen gegeben – betroffen unter anderem Augsburg und Umgebung.

Unterführungen wieder vollgelaufen

Vollgelaufene Keller, überflutete Straßen, überquellende Gullideckel: Die Berufsfeuerwehr Augsburg hatte am Abend zahlreiche Einsätze. Schwerpunkte: die Augsburger Stadtteile Göggingen, Haunstetten, Hochzoll und Spickel. Die Unterführung in der Hochzoller Straße war nicht mehr passierbar.

Die Berufsfeuerwehr Augsburg musste erneut mehrere Keller auspumpen. Regenwasser war dort hineingelaufen. Auch die Stadtteile Hochzoll und Spickel waren der Feuerwehr zufolge von den enormen Regenfällen stark betroffen. Die Feuerwehr rät dringend, vollgelaufene Bereiche nicht zu betreten. Hier herrsche Lebensgefahr.

Heftige Gewitter südlich von Augsburg

In Königsbrunn mussten die Einsatzkräfte beispielsweise mehrere Personen "aus einer Zwangslage befreien". So hatten die Einsatzkräfte den Angaben zufolge im Wasser eingeschlossene Autofahrer über die Fahrzeugfenster gerettet. Am Abend appellierte die Stadt Königsbrunn an ihre Bevölkerung, wenn möglich zuhause zu bleiben. Mehrere Straßen waren dort überflutet. Die Abwasserkanäle waren komplett überlastet. Zeitweise wurden mehrere Buslinien eingestellt.

Ähnlich war die Situation auch in Türkheim und in Wehringen. Die Pegelstände der Flüsse, Bäche und Kanäle im Stadtgebiet werden von den Kräften der Feuerwehr und des Wasserwirtschaftsamtes ebenfalls engmaschig überwacht, heißt es. Auch für den Donnerstagvormittag sind wieder Gewitter angekündigt. In Nordschwaben bei Donauwörth waren immer wieder Donnerschläge in kurzen Abständen zu hören.