Schrift auf der Eingangstüre: Landgericht, Amtsgericht, Staatsanwaltschaft in Weiden.

Schrift auf der Eingangstüre: Landgericht, Amtsgericht, Staatsanwaltschaft in Weiden.

18.12.2024, 05:15 Uhr Audiobeitrag

> Getötetes Kind in Psychiatrie: Prozess gegen 15-Jährigen beginnt

Getötetes Kind in Psychiatrie: Prozess gegen 15-Jährigen beginnt

Vor dem Landgericht Weiden beginnt der Prozess gegen einen 15-Jährigen. Er soll in einer psychiatrischen Klinik in Regensburg einen Siebenjährigen getötet haben. Dem Jugendlichen wird unter anderem Mord zur Last gelegt.

Von Christoph Röder