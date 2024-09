13.09.2024, 14:07 Uhr Audiobeitrag

Getötetes Kind in Psychiatrie: Anklage gegen 15-Jährigen erhoben

Im Oktober 2023 greift ein Jugendlicher mit einem Messer in einer Psychiatrie in Regensburg mehrere Menschen an. Ein Kind wird getötet. Jetzt hat die Generalstaatsanwaltschaft Anklage gegen einen 15-Jährigen erhoben. Ihm wird Mord vorgeworfen.