18.12.2024, 06:00 Uhr Bildbeitrag

Kein Bock auf Schule? Warum weiter Lehrkräfte in Bayern fehlen

Mehr als ein Fünftel der ausgebildeten Lehramtsbewerber haben im vergangenen September die Übernahme in den Staatsdienst an Gymnasien abgelehnt, obwohl ihnen eine Stelle angeboten wurde. Dabei fehlen an allen Schularten in Bayern Lehrkräfte.

Von Georg Bayerle