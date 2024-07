Auto von Familie brennt auf Fahrt in den Urlaub komplett aus

Den Irschenberg haben sie gar nicht mehr erreicht: Auf der A8 in Richtung Süden, zwischen den Anschlussstellen Hofolding und Holzkirchen, ist das Auto einer Münchner Familie komplett ausgebrannt.

Die Familie war in der Nacht von Freitag auf Samstag in den Urlaub aufgebrochen. Der 40-jährige Familienvater saß am Steuer. Die Familie war noch nicht lange unterwegs, als zwischen den Anschlussstellen Hofolding und Holzkirchen Rauch aus der Motorhaube des Autos aufstieg.

Gerade noch rechtzeitig Auto verlassen

Der Vater fuhr sofort auf den Seitenstreifen. Mit seiner Frau und den beiden Kindern konnte er das Auto rechtzeitig verlassen. Dieses stand laut Polizei in kürzester Zeit in Vollbrand. Obwohl die Freiwillige Feuerwehr Hofolding schnell zur Stelle war, wurden das Fahrzeug und das Gepäck vollständig zerstört.

Viel Verkehr entlang der Urlaubsrouten

Auf den Autobahnen in Bayern ist entlang der Urlaubsrouten einiges los: Gestern kam es am Nachmittag und auch am Abend auf einigen Abschnitten zu längeren Wartezeiten. Vor allem sorgten mehrere Unfälle für Staus.

In der Oberpfalz war die A6 in Richtung Pilsen über einige Stunden bis in den Abend wegen eines umgestürzten Lastwagens gesperrt. Auf der A3 staute es sich in Richtung Süden bei Erlangen nach einem Unfall im Baustellenbereich und kostete Reisende zeitweise eine Stunde Fahrzeit.

Dichter Urlaubsverkehr auf A8 Richtung Salzburg

Auch in der Dauerbaustelle auf der A93 bei Regensburg ging es nur zäh voran. Besonders viel Geduld brauchten Reisende aber auf der A8 in Richtung Salzburg ab dem Irschenberg über den Chiemsee bis hin zur österreichischen Grenze.

Auch heute Morgen ist die Salzburger Autobahn schon dicht befahren. Mit zähem Reiseverkehr ist auf den genannten Strecken aber auch heute zu rechnen, staugefährlich sind zusätzlich aber auch noch die A7 am Grenztunnel Füssen und im benachbarten Ausland in Österreich die Tauernautobahn, der Karawankentunnel in Richtung Slowenien und Kroatien, sowie die Brenner-Route in Richtung Italien.