Entwarnung in Schwabach: Stromnetz doch nicht abgeschaltet

Aufgrund eines Stromausfalls am Sonntagmorgen sollte um 14:30 Uhr das Stromnetz in ganz Schwabach komplett abgeschaltet werden. Laut einer offiziellen Gefahrenmitteilung der Integrierten Leitstelle Mittelfranken (ILS) müsste es neu hochgefahren werden. Die Abschaltung werde bis zu einer Stunde dauern, hieß es weiter. Wie lange genau sei allerdings noch nicht absehbar. Am Ende gab es Entwarnung für die Bevölkerung.

Hochspannungsleitung beschädigt - Entwarnung am Nachmittag

Auf Nachfrage von BR24 erklärte ein Sprecher der ILS, es sei noch gar nicht sicher gewesen, ob der Strom wirklich komplett abgeschaltet werden müsse. Vorangegangen war ein Stromausfall am Vormittag. Wohl aufgrund der warmen Witterung, so der Sprecher, sei eine Hochspannungsleitung durchgehangen und mit einem Baum in Berührung geraten, so sei der Ausfall wahrscheinlich entstanden.

Ein Teil der Leitung sei beschädigt worden. Der örtliche Energieversorger habe umgehend Maßnahmen eingeleitet, um den Schaden zu beheben. Man sei davon ausgegangen, dass das Stromnetz für die Reparatur-Arbeiten komplett abgeschaltet werden müsse. Dem war allerdings nicht so. Gegen 15.30 Uhr gab die Stadt auf ihrer Webseite bekannt, dass das Netz nicht abgestellt werden musste und alle Schäden behoben werden konnten.

Strom doch nicht abgeschaltet

Zuvor erging eine Warnung an die Bevölkerung, dass von der Maßnahme auch das Telefonnetz sowie das Mobilfunknetz betroffen sein könnten. "In Notfällen gehen Sie bitte zum Ihnen nächstgelegenen Feuerwehrhaus", hieß es in der Mitteilung. Dort könne ein Notruf abgesetzt werden. "Bitte informieren Sie auch Ihre Nachbarn, die diese Meldung möglicherweise nicht erhalten", lautet die Bitte der Verantwortlichen. Außerdem wurde empfohlen, den Stromverbrauch über Akkus und Batterien auf das Nötigste zu reduzieren.

Am Ende handelte es sich um eine Vorsichtsmaßnahme, die keine allzu großen Auswirkungen auf die Bevölkerung von Schwabach hatte.