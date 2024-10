Gasaustritt: Rund 200 Menschen evakuiert

Am Freitagabend (11.10.24) kurz nach 18 Uhr ging der Alarm bei den Einsatzkräften ein: Gasgeruch im Bereich der Markstraße in Lindenberg. Daraufhin führte die Feuerwehr Lindenberg Messungen durch. Der Wert der Gasmessungen lag in einem Bereich kritischer Gaskonzentration, so dass entschieden wurde, die umliegenden Gebäude zu evakuieren.

Rund 200 Personen wurden evakuiert

Etwa 200 Personen aus etwa 40 Wohngebäuden mussten in kurzer Zeit das Nötigste einpacken und ihre Wohnungen verlassen. Sie wurden teils privat und in umliegenden Hotels untergebracht. Dann wurde eine Spezialfirma für weitere Maßnahmen angefordert. Sie führte entsprechende Arbeiten zur Behebung der Leckage an der Druckleitung durch.

Die Straße musste aufgebaggert werden

Dazu musste die Straße aufgebaggert werden. Nach der Reparatur wurden weitere Messungen durchgeführt, die befanden sich laut Polizei aber nicht mehr im kritischen Bereich. Somit konnte Entwarnung gegeben werden, die Evakuierungsmaßnahmen waren gegen 01:50 Uhr beendet. Im Einsatz waren 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr Lindenberg, 6 des Technischen Hilfswerks, sowie 23 des Rettungsdienstes und 12 der Polizei. Nach deren Angaben besteht keinerlei Gefahr mehr. Polizei und Feuerwehren waren rund sieben Stunden lang im Einsatz.