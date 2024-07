Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Home Icon > Teile der Nürnberger Innenstadt nach Gasleck gesperrt

Teile der Nürnberger Innenstadt nach Gasleck gesperrt

Am Dienstagabend trat in der Klaragasse in Nürnberg Gas aus. Rettungskräfte evakuierten den Bereich großräumig. Eine Gefahr habe aber nicht bestanden, heißt es inzwischen.