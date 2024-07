Fürstin Gloria lädt AfD-Politiker Krah zur "Carmen"-Premiere ein

Gloria Fürstin von Thurn und Taxis hat Maximilian Krah, den umstrittenen EU-Spitzenkandidaten der AfD, zur Premiere der Thurn-und-Taxis-Schlossfestspiele in Regensburg eingeladen. Ihr Büro bestätigte dem BR: "Ja, die Einladung ist durch I. D. [Anm.: Ihre Durchlaucht] erfolgt, da Herr Krah zu ihren persönlichen Bekannten zählt." Die Mittelbayerische Zeitung berichtete zuerst über den Besuch.

Aufregung beim Dinner nach der Premiere

Der EU-Abgeordnete Maximilian Krah saß mit Sonnenbrille und seinem bekannten Seitenscheitel in der ersten Reihe bei der Aufführung der Oper "Carmen". Auf der Bühne stand das Nationaltheater Brünn aus der Tschechischen Republik.

Nach Beobachtungen eines Reporters der Mittelbayerischen Zeitung kam es beim anschließenden festlichen Dinner zu aufsehenerregenden Szenen. Einige Gäste wollten nicht gemeinsam am Tisch mit Krah sitzen, was für Gesprächsstoff sorgte.

Kritik vom DGB Oberpfalz

Am Montag kritisierte der Jugendsekretär des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) für die Oberpfalz, Martin Oswald, die Einladung des AfD-Politikers nach Regensburg scharf. Er sagte dem BR: Fürstin Gloria sei "eine Netzwerkerin der Rechten-Szene". Der Besuch überrasche den DGB daher nicht.

Kontroversen um AfD-Politiker Maximilian Krah

Maximilian Krah war während des EU-Wahlkampfs sogar in der eigenen Partei in die Kritik geraten. Ende Mai sorgte er europaweit für Aufsehen, als er in einem Interview mit der italienischen Zeitung "La Repubblica" die Taten der SS während des Zweiten Weltkriegs relativierte und sagte: "Ich werde nie sagen, dass jeder, der eine SS-Uniform trägt, automatisch ein Verbrecher ist." Daraufhin belegte ihn seine Partei mit einem Auftrittsverbot bei Wahlkampfveranstaltungen.

Prominente Gäste bei den Thurn-und-Taxis-Schlossfestspielen

Unter den weiteren Besuchern der "Carmen"-Premiere war der preisgekrönte Schriftsteller Martin Mosebach und der ehemalige Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU).

Bereits vor zwölf Jahren hatte Gloria von Thurn und Taxis für großes Aufsehen gesorgt, als der damals schon umstrittene Ministerpräsident Ungarns, Viktor Orbán, Ehrengast bei der Eröffnung der Schlossfestspiele war. Auch Steve Bannon, der inzwischen inhaftierte Berater des Ex-US-Präsidenten Donald Trump, war bereits Gast auf Schloss St. Emmeram in Regensburg.