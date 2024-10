Freiwilligendienstler aus Nordbayern feiern Start in Nürnberg

Der Saal im Erdgeschoss des Hauses Eckstein mitten in der Nürnberger Altstadt ist voll: Rund 140 junge Menschen treffen sich hier zum Start ihres Freiwilligendienstes. "Ich finde es total aufregend", sagt die 18 Jahre alte Friederike aus Eggenfelden. "Das letzte Mal, dass ich mit so vielen jungen Menschen in einem Raum war, von denen ich keinen kannte, ist schon lange her." Sie absolviert ihren Freiwilligendienst bei der evangelischen Studierendengemeinde Regensburg.

Freiwillige mit und ohne Schulabschluss am Start

Neben Friederike sind hier 139 weitere Menschen, die freiwillig etwas Soziales tun möchten. Beim großen Willkommenstag im Haus Eckstein in Nürnberg kommen sie alle erstmals in der Geschichte der Freiwilligen Sozialen Dienste Nordbayern (FSD) zusammen. Die Zahl der Jugendlichen, die sich für Freiwilligendienste entscheiden, ist in den vergangenen Jahren recht stabil geblieben, sagt Fabian Meissner, der Fachbereichsleiter des FSD Nordbayern. "Mittlerweile sind wir viel diverser, wir haben alle Schulabschlüsse, wir haben junge Menschen ohne Schulabschluss, wir haben junge Menschen aus dem Ausland."

Ein Jahr, um dazuzulernen

Meissner ist seit 2011 dabei. Früher waren es meist junge Frauen, die sich für ein freiwilliges Jahr in der Kita, der Jugendhilfe oder in Altenheimen angemeldet hätten. So war es auch bei Friederike. Für die 18-Jährige war nach dem Abitur klar: Ein Freiwilligendienst ist eine gute Möglichkeit, um etwas dazuzulernen und für sich selber Klarheit darüber zu schaffen, wo man hin möchte.

Erst Ausbildung, dann FSJ

Mittlerweile ist die Gruppe der Freiwilligen gemischt. Julian aus Weil in der Oberpfalz hat schon eine Ausbildung hinter sich, die ihm aber nicht so richtig gefallen hat. "Und dann bin ich durch Bekannte auf das FSJ gekommen", erzählt er. "Es hat mich schon immer interessiert, mit Menschen zu arbeiten und ich glaube, es ist auch für später hilfreich." Er verbringt sein soziales Jahr im Bereich Erwachsenenbildung und ist zufrieden mit seiner Wahl.