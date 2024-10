Feuerwehr ohne Löscheinsätze – wie Ehrenamt trotzdem möglich ist

Rund 7.500 Freiwillige Feuerwehren in Bayern

Nachwuchs ist wichtig, denn die Freiwilligen Feuerwehren sind ein Teil der Grundversorgung. Vor Ort ist der ehrenamtliche Einsatz bei der Feuerwehr lebenswichtig. Denn nur in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern gibt es in Bayern eine Berufsfeuerwehr. Bayernweit sind dies sieben Berufsfeuerwehren: in München, Nürnberg, Augsburg, Ingolstadt, Regensburg, Würzburg und Fürth. Dazu kommen rund 200 Werk- und Betriebsfeuerwehren. Die große Mehrheit aber sind Freiwillige Feuerwehren – rund 7.500 in ganz Bayern. Das sind etwa 315.000 Ehrenamtliche.

Genug Arbeit auch außerhalb der Einsätze

Dass Detlev Reith auch heute noch sein Wissen weitergibt, ist für die ganze Gruppe wertvoll. Etwa für Tim, 27 Jahre alt und von Beruf Mediengestalter. Für ihn kann Reith mit seinen vielen Jahren an Erfahrung in der Feuerwehr Wissenswertes vermitteln. Immer wenn Tim eine Frage hat, könne er sich an den Rentner wenden. Viele können sich also mit ihren Fähigkeiten bei der Feuerwehr einbringen – auch wenn er oder sie keine Einsätze mitfahren dürfen oder möchten. Arbeit gibt´s genug und das in den unterschiedlichsten Bereichen.