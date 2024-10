Kronacher Feuerwehrfrau will Miss Germany werden

Rein in die schweren Sicherheitsschuhe, Brandschutzjacke übergestreift, Helm zurecht gezurrt – in nur wenigen Sekunden ist die Feuerwehrschutzausrüstung angezogen. Sina Setale hat eben schon fast zehn Jahre bei der Freiwilligen Feuerwehr Kronach auf dem Buckel. Ein Ehrenamt, das sie erfüllt, aber auch ganz schön viel Zeit kostet. Regelmäßige Übungen sind unabdingbar, genauso wie bis zu 300 Einsätze pro Jahr. Sina eilt mit ihrer Truppe von Einsatz zu Einsatz. Jetzt hat die angehende Grundschullehrerin aus Kronach eine weitere, brandheiße Mission: Sina Setale will Miss Germany 2025 werden. Unter die besten 45 hat sie es bereits geschafft.

Als Miss Germany Werbung fürs Ehrenamt?

Irgendwie glaubt man Sina, wenn sie erklärt, warum sie dieses Amt anstrebe. Entgegen jeglichem Klischee kämpft die 23-Jährige nicht für den Weltfrieden, sondern will sich öffentlichkeitswirksam für das Ehrenamt stark machen. Genauer gesagt für den Einsatz bei der Freiwilligen Feuerwehr.

"Wer sonst soll kommen, wenn es brennt oder kracht?" Sina Setale, FFW Kronach

Sina habe sich für die Wahl zur Miss Germany beworben, weil es bei diesem Wettbewerb inzwischen nicht mehr nur um Äußerlichkeiten gehe. Da habe sich einiges getan, freut sich die quirlige Studentin. Viele tolle Frauen durfte sie in verschiedenen Runden bereits kennenlernen. Alle hätten eine eigene Mission, die sie verfolgen. Lauter starke Frauen, sagt Sina, die sie mehr als wertvolle Bekanntschaften, denn als Konkurrenz betrachtet. Beworben habe sie sich einfach mit ihrem Instagram-Account.