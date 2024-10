Feuer in Mehrfamilienhaus: Polizei geht von Brandstiftung aus

Eine Woche nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Mering am Kapellenberg, geht die Kriminalpolizei Augsburg von Brandstiftung aus. Die Kripo ermittelt nach eigener Angabe gegen einen 36-jährigen Bewohner, der bei dem Feuer leicht verletzt wurde.

Beschuldigter soll Flüssigkeit angezündet haben

Nach Polizeiangaben hatte der Bewohner offenbar eine Flüssigkeit in seiner Wohnung entzündet, weshalb es dort zu einer Verpuffung kam. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg erließ das Amtsgericht Augsburg Haftbefehl gegen den 36-Jährigen, er ist mittlerweile in Untersuchungshaft.

Ein psychiatrischer Sachverständiger wurde beauftragt. Er soll laut Polizei beurteilen, ob der Untersuchungshaftbefehl in einen Unterbringungsbefehl umgewandelt werden muss, sprich ob der Beschuldigte in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert werden soll.