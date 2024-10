Polizei vermutet Brandstiftung an Mehrfamilienhaus in Landshut

In Landshut hat die Polizei am späten Montagabend einen Mann festgenommen, der zweimal am selben Mehrfamilienhaus in der Weilerstraße Feuer gelegt haben soll. Zwei Bewohner des Hauses wurden dadurch verletzt, teilte das Polizeipräsidium Niederbayern heute mit. Sie erlitten Rauchgasvergiftungen und mussten ärztlich behandelt werden.

Bewohner entdeckt den ersten Brand

Zunächst hatte ein Bewohner des Mehrfamilienhauses gegen 16.30 Uhr die Feuerwehr gerufen, weil er Feuer vor der Haustüre bemerkte. Die Einsatzkräfte brachten den Brand schnell unter Kontrolle, heißt es. Lediglich die Türe wurde beschädigt.

Festnahme nach Brand Nummer zwei

Noch am selben Abend kam es an dem Haus erneut zu einem Brand im Eingangsbereich. Daraufhin nahmen die Beamten gegen 23 Uhr den Tatverdächtigen fest. Nun wird ermittelt, ob der 33-Jährige allein oder tatbeteiligt für eine vorsätzliche Brandlegung in Frage kommt. Die Kriminalpolizei Landshut hat den Fall übernommen. Zur Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden.