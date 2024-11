Familienstreit und Drogen: Polizei nimmt flüchtige Brüder fest

Nach mehreren Suchaktionen und einer aufwändigen Fahndung hat die Polizei zwei flüchtige Männer aus Lohberg, einer kleinen Gemeinde im Kreis Cham an der tschechischen Grenze, festgenommen. Die Handschellen klickten jetzt in einem Hotel in Prag, dort hatten sich die Brüder versteckt.

Angehörige bedroht und Marihuana angebaut

Einer der zwei Festgenommenen ist ein 23-Jähriger, der am 14. November eine Familienangehörige bedroht hatte und dann in ein nahes Waldstück geflüchtet war. Eine große Suchaktion mit Hunden und Drohnen blieb erfolglos. Die Einsatzkräfte fanden nur eine Axt, die er bei sich hatte.

Am Tag darauf entdeckte die Polizei bei ihm und seinem ebenfalls 23-jährigen Bruder eine professionelle Aufzuchtanlage sowie Marihuana im zweistelligen Kilobereich. Danach setzte sich auch der Bruder ab.

Brüder flüchteten nach Tschechien

In Zusammenarbeit mit der tschechischen Polizei wurden die beiden Flüchtigen am Samstag in einem Hotel in Prag gestellt. In den folgenden Tagen sollen sie nach Deutschland überstellt werden. Dann entscheidet der Haftrichter in Regensburg, ob sie in Untersuchungshaft müssen. Die Männer werden sie sich wegen gemeinschaftlichen Anbaus und Handels mit Cannabis in nicht geringer Menge verantworten müssen.