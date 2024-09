Falsche Polizistin verlangt Bußgeld von Autofahrerin

Schon am Freitagmorgen hat sich eine bislang unbekannte Frau in Leutershausen im Landkreis Ansbach als falsche Polizistin ausgegeben und eine Geschwindigkeitskontrolle vorgetäuscht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei nahm sie einer Autofahrerin auch Bargeld ab. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise.

Dreist: "Geschwindigkeitskontrolle", Kelle, Bußgeld in bar

Demnach stoppte die Unbekannte am Freitag um kurz nach 7.30 Uhr mit einer Kelle mit der Aufschrift "Polizei" ein Auto in der Bahnhofstraße zwischen Am Lindenhain und Hans-Wild-Straße. Gegenüber der 38-jährigen Fahrerin gab die falsche Polizistin an, eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt zu haben. Sie hielt der Frau vor, zu schnell gefahren zu sein und forderte sie laut Polizei auf, an Ort und Stelle ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro zu zahlen.

38-Jährige schöpft Verdacht, zahlt aber

Die 38-Jährige schöpfte demnach zwar schnell Verdacht, dass es sich bei der Frau um keine echte Polizistin handeln konnte. Da die falsche Polizistin jedoch eine Waffe in einem Holster zu führen schien, zahlte die Fahrerin den geforderten Geldbetrag und fuhr weiter.

Inzwischen hat die Ansbacher Kriminalpolizei die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung übernommen.

Polizei sucht Zeugen und weitere Opfer

Die falsche Polizistin soll etwa 1,70 Meter groß und schlank sein. Sie trug an dem Morgen ihr schwarzes Haar hochgesteckt, eine grüne Jacke mit grüner Weste, eine helle blaue Hose mit Pistolenholster sowie graue Handschuhe.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder selbst von der bislang unbekannten Frau angehalten und "kontrolliert" wurden, sich unter der Telefonnummer 0911 / 2112 – 3333 zu melden.