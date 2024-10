Soldaten der Hochstaufen-Kaserne in Bad Reichenhall mit Mulis beim Training

Soldaten der Hochstaufen-Kaserne in Bad Reichenhall mit Mulis beim Training

24.10.2024, 14:25 Uhr Bildbeitrag

> Ex-Soldaten wegen Misshandlung eines Kameraden verurteilt

Ex-Soldaten wegen Misshandlung eines Kameraden verurteilt

Das Amtsgericht in Laufen hat zwei frühere Bundeswehrsoldaten für die Misshandlung eines Kameraden in einer Kaserne in Bad Reichenhall verurteilt. Die Männer wurden der gefährlichen Körperverletzung und Freiheitsberaubung schuldig gesprochen.

Von Angela Braun