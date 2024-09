Nach dem Studium? Azubi! Zwillinge werden Konditorinnen

In der Backstube des Café Stark in Arnstein: Sachte drapiert Jana Hofmann Blattgold von der Pinselspitze auf ein Heidelbeertörtchen. Dahinter füllt Laura Hofmann Marmelade in Schokosahneschnitten. Die beiden eineiigen Zwillingsschwestern haben gemeinsam Anfang September ihre Ausbildungen zu Konditorinnen begonnen. Denn die beiden gibt es nur zu zweit, sagen sie: "Es ist schön, den neuen Lebensabschnitt zusammen zu bestreiten", sagt Jana. Laura ergänzt: "Wir haben auch die gleichen Interessen und uns zu trennen, ist keine Option."

1,0-Abitur und Top-Noten an der Universität – doch etwas fehlt

Zwei Zwillingschwestern, eine Ausbildung. Doch das ist noch nicht das Außergewöhnlichste an dieser Geschichte: 2020 machen Jana und Laura ihr Abitur. Beide mit einem Notendurchschnitt von 1,0. Sie ziehen von ihrer Heimat Gerbrunn (Landkreis Würzburg) nach München, beginnen ein Politikwissenschafts-Studium und haben auch dort herausragende Noten. Sie beschreiben sich selbst als perfektionistisch – und spüren viel Druck: "Wir waren schon kurz davor abzubrechen und hatten Momente, wo wir gezweifelt haben: Was will ich machen, mit meinem Leben?"

Nach Backkanal auf Instagram nun Ausbildung

Die vielen Stunden in der Bibliothek und am Schreibtisch laugen sie aus. Sie sehnen sich nach etwas Kreativem. Beide lieben es zu Backen. Auf Instagram posten sie ihre Kreationen. Während sie ihr Bachelorstudium abschließen – wieder mit einer Eins vor dem Komma – bewerben sie sich für eine Ausbildung in einer Konditorei. Natürlich zusammen.

Ausbilder hält Bewerbung für Spam

Doch ihre Doppel-Bewerbung beim Café Stark in Arnstein hält Inhaber Matthias Stark für eine Fake-Mail: "Wir haben sie dann in den Spam-Ordner geschoben, denn so eine Bewerbung haben wir noch nie gehabt. Es war alles gleich. Wir haben uns dann nicht gemeldet", sagt Matthias Stark.

Jana und Laura Hofmann rufen an, haken nach. Doch doch, sie wollen eine Ausbildung nach einem Studium machen. Genau, nur gemeinsam. "Wenn man den Schritt geht, dann aus Leidenschaft", sagt Matthias Stark. "Und wenn man was mit Leidenschaft macht, dann ist das immer geil." Stark war so begeistert, dass er kurzerhand extra für die Schwestern aus dem ursprünglich einen Ausbildungsplatz zwei machte.

Immer mehr Studierende und weniger Auszubildende

Die Entscheidung von Jana und Laura, sie ist eine gegen den Trend: Die Schere zwischen der Anzahl an Studierenden und Auszubildenden in Deutschland klafft immer weiter auf. 2023 gab es knapp 2,9 Millionen Studierende in Deutschland und 1,2 Millionen Auszubildende. Vor 20 Jahren waren es noch 1,9 Millionen Studierende und 1,5 Millionen Auszubildende, so die Zahlen des Statistischen Bundesamts.

Meister statt Master

Jetzt also Torten statt Tutorien. Die 22-Jährigen wohnen seit September in Arnstein – natürlich in einer gemeinsamen Wohnung. Dienstag bis Samstag beginnt um sechs Uhr die Arbeit in der Backstube. "Und sie stellen sich super an", sagt Matthias Stark.

"Wir sind glücklich hier und wir bereuen unsere Entscheidung nicht", sagen die Zwillinge. "Grundsätzlich träumen wir davon, uns irgendwann selbstständig und den Meister zu machen. Aber bis dahin ist es noch ein langer Weg." Klar ist dabei: Sie wollen das alles gemeinsam machen.