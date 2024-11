Engel im Online-Shop: So stemmt Aldersbach die Kirchensanierung

Mehr als 15 Millionen Euro hat es gekostet, der Aldersbacher Prachtkirche neuen Glanz zu verleihen. Beim offiziellen Abschluss der Sanierungen am Sonntag (24.11.) darf sich die 1.500-Seelen-Gemeinde selbst feiern: Mit viel ehrenamtlichem Engagement stemmte sie den Eigenanteil von zwei Millionen Euro.

Engel für 500 Euro, Reliquien für 1.000 Euro

Eine Aktion zugunsten der Kirchensanierung war ein Onlineshop. Spender konnten sich hier zwar nicht ihr Seelenheil, aber immerhin die Patenschaften für Engelsfiguren oder andere Kunstgegenstände erkaufen. Benedikt Wiese zum Beispiel investierte 500 Euro in einen Engel auf dem Benediktus-Altar: "Den habe ich letztes Jahr für meinen kleinen Neffen zur Taufe gekauft." Für Ingrid Baumgartner war die Patenschaft eine Herzensangelegenheit: "Das kann ich mal meinen Enkelkindern erzählen, dass ich hier in dieser Kirche einen Engel habe."

1.000 Euro für ein Märtyrer-Skelett

Im Angebot sind aber auch ausgefallenere Stücke, erklärt Pfarrer Sebastian Wild. Zu haben sei zum Beispiel noch das Skelett des römischen Märtyrers Felizianus, ausgelegt in einer Glasvitrine auf einem der Seitenaltäre. Weil der Sanierungsaufwand hier etwas größer sei, seien die Reliquien im Onlineshop mit 1.000 Euro aufgelistet. Die Preispalette gehe von 50 Euro für einen Engelskopf bis hin zu hochwertigen Kunstgegenständen im fünfstelligen Bereich, so Pfarrer Wild.

Patenschaften für Orgelpfeifen und Dachziegel

Ähnliche Aktionen gibt es auch anderswo in Bayern. Für Orgelsanierungen in den Münchner Kirchen St. Markus und in St. Margaret beispielsweise konnten Pfarreimitglieder mit Patenschaften für Orgelpfeifen ihren Beitrag leisten. Das berühmte "Käppele" in Würzburg hatte Engel, Putten und Engelköpfe, die Pfarrkirche in Kleinhelfendorf (Lkr. München) Stuckfiguren im Angebot. Und für die Dacheindeckung in der Münchner St.-Emmeram-Kirche wurden Paten für eine oder mehrere Ziegel gesucht – für 20 Euro das Stück.

"Wille ist da, die Kirche zu erhalten"

In Aldersbach haben 150 Paten bisher etwa 70.000 Euro eingebracht. Mit dem Eigenvermögen der Pfarrei, zahlreichen großen und kleinen Spenden, sowie dem ehrenamtlichen Engagement vieler Gemeindemitglieder habe man den Eigenanteil von zwei Millionen Euro stemmen können, freut sich Pfarrer Wild: "Zum Beispiel hat eine Frauengruppe über Jahre im 'Asam-Café' Kaffee, Kuchen und ein Backbuch verkauft. Es wurden auch Kirchenführungen organisiert und vieles mehr. Es ist ein schönes Gefühl, wenn der Wille da ist, die Kirche zu erhalten."