BR24live 19 Uhr: Public Viewing in der Fan Zone München

Dudelsack, Kilt, Kaltgetränk - Teile von München sind schon seit Tagen eine einzige Schotten-Party. Seit Mitte der Woche nehmen hunderte schottische Fans den Marienplatz und die umliegenden Lokale in Beschlag. "No Scotland, no Party" skandieren sichtlich gut gelaunte Fans. Viele von ihnen im traditionellen Kilt.

Heute Abend geht es dann auch auf dem Fußballplatz los: Die Europameisterschaft 2024 startet mit dem Eröffnungsspiel in München: Deutschland trifft auf Schottland. Rund vier Stunden zuvor wird die Fan Zone an der Seebühne im Olympiapark offiziell eröffnet.

Reiter und Edinburgh-Bürgermeister eröffnen Public Viewing

Den Startschuss für das große Public Viewing gibt Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) zusammen mit Robert Aldridge, dem Bürgermeister von Münchens Partnerstadt Edinburgh. Mit dabei werden auch Turnierdirektor Philipp Lahm und EM-Botschafterin Célia Šašić sein.

Für die Fans wird die Fan Zone – wie an jedem Tag – ab 13 Uhr geöffnet sein. Dort werden alle 51 Spiele der Herren-EM live übertragen, auf mehreren Bildschirmen. Vor den Rasenstufen am Olympiasee ist ein 120 Quadratmeter großer Video-Screen aufgebaut, auf dem die Fans die Spiele verfolgen können.

Fan Zone im Olympiapark: Platz für bis zu 25.000 Fans

Bis zu 25.000 Fans können beim Public Viewing im Olympiapark zusammen schauen und feiern. Und auch im Rest der Stadt wird es in zahlreichen Restaurants und Bars Möglichkeiten geben, die EM-Spiele in Gesellschaft zu schauen. Und auch abseits der Spiele wird in München jede Menge los sein. Auf vielen Plätzen in der Innenstadt, wie Odeonsplatz oder Marienplatz, treten an den Spieltagen Tänzer und Künstler auf.

Stimmungsauftakt beim EM-Fan-Fest am Mittwoch

Bereits am Mittwoch konnten sich die Fans beim offiziellen Fan-Fest der Europameisterschaft bei einem Konzert-Event in Stimmung bringen. Nelly Furtado und Ed Sheeran begeisterten zehntausende Fans an einem kühlen Sommerabend.

Abgesehen vom Ticket-Frust bei Besuchern im Bereich vor der Bühne, war das Konzert-Event auf der Theresienwiese ein gelungener Stimmungsauftakt für das Turnier. Ein Fan im Deutschland-Trikot sagte dem BR nach der Veranstaltung: "Vor heute Abend war die EM-Stimmung nicht so da, aber jetzt heute, das war eine mega coole Einstimmung."

Die Heim-EM dauert bis zum 14. Juli, dann findet das Finale in Berlin statt. In München dürfte die Stimmung auch lange andauern: Am 9. Juli steigt ein Halbfinale in der Münchner Arena.