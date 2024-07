Stadt München zieht positive EM-Bilanz

Die Stadt München hat ein positives Fazit nach dem letzten von insgesamt sechs Spielen in der Allianz-Arena gezogen. Demnach kamen Hunderttausende Besucher in die bayerische Landeshauptstadt. Davon profitierten in hohem Maße die Gastronomie und Hotellerie.

Bester Tag in der Fan-Zone: Viertelfinale gegen Spanien

Bis zum Donnerstag haben nach Angaben der Stadt mehr als 650.000 Menschen die Fan-Zone im Olympiapark besucht. Der beste Tag war mit 53.000 Gästen der 5. Juli mit dem Viertelfinalspiel Deutschland gegen Spanien.

An diesem Tag wurde die Fan-Zone auch auf das Olympiastadion erweitert. Selbst an spielfreien Tagen waren demnach rund 2.000 Menschen in der Fan-Zone, um sich das gebotene Programm anzusehen.

Hotels an EM-Spieltagen bis zu 93 Prozent mehr ausgelastet

Die Hotelauslastung an den sechs Spieltagen in der Stadt lag zwischen 79 und 93 Prozent über dem Durchschnitt, die touristische Wertschöpfung an diesen Tagen lag bei mehr als 150 Millionen Euro, wie das Referat für Bildung und Sport mitteilte.

Über 1.150 EM-Volunteers waren in der Arena im Einsatz, dazu 450 in der Stadt. Die Münchner Verkehrsgesellschaft MVG transportierte nach eigenen Angaben zu jedem Spiel rund 40.000 Fahrgäste zur Arena, etwa 25.000 zur Fan-Zone und bis zu 30.000 Menschen zum Public Viewing im Olympiastadion und wieder zurück.

Begleitet wurde die Sportgroßveranstaltung in München den Angaben zufolge von rund 400 Medienvertretern, rund zehn Prozent davon aus Schottland.

Oberbürgermeister Reiter: "Hervorragend gelaufen"

Oberbürgermeister Dieter Reiter schreibt in der EM-Bilanz der Stadt: "Es ist vielleicht nicht das Sommermärchen geworden, das sich viele erhofft hatten, aber die Art, wie die deutsche Mannschaft aufgetreten ist, hat weit über den Fußball hinaus eine unglaublich positive Wirkung gehabt. Und was den Turnierverlauf insgesamt betrifft, freue ich mich sagen zu können, dass die Euro 2024 mit den sechs Spielen in München hervorragend gelaufen ist."

Die Sporthochschule Köln und die Universität Bielefeld wollen am Ende des Jahres noch eine wissenschaftliche Evaluation der EM in München vorlegen.