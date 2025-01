Elvis wird 90: Die Oberpfalz feiert und erinnert an den "King"

Heute wäre Elvis Presley, der "King of Rock ’n’ Roll", 90 Jahre alt geworden. Er hat auch in der Oberpfalz Spuren hinterlassen, bis heute nachklingen und jetzt zu sehen sind: ein schwarzer Flügel, leere Schnitzelteller oder jede Menge Fans in Ekstase. Eine Sonderausstellung im Kultur- und Militärmuseum in Grafenwöhr zeigt Elvis' Spuren bis zum 23. März.

Geheimes Privatkonzert von Elvis in Grafenwöhr

Fürchterlich verstimmt ist er, aber behaftet mit dem Flair von Weltruhm: Auf dem schwarzen Flügel, der im Kultur- und Militärmuseum in Grafenwöhr steht, hat Elvis Presley sein einziges Konzert in Europa gegeben – es war ein geheimes Privatkonzert.

Sein Vater und er nächtigten 1958 während der Armeezeit des Superstars in der legendären "Micky Bar" in Grafenwöhr. Die Wirtin erließ ihm sämtliche Kosten. Zum Dank sollte sie das Personal zusammenrufen und Elvis spielte über zwei Stunden am schwarzen Flügel. "Hound Dog" ziemlich sicher, "Heartbreak Hotel" vielleicht - auf jeden Fall aber viele seiner damals berühmten Hits, erinnern sich Zeitzeugen.

Armee-Dienst in Hessen und Besuche in der Oberpfalz

Auf dem Höhepunkt seiner Karriere trat der "King of Rock ’n’ Roll" als 23-Jähriger seine Zeit in der US-Armee an. Stationiert wurde er im hessischen Bad Nauheim. Zwei Mal führte ihn ein Manöver für wenige Wochen auf den Truppenübungsplatz Grafenwöhr in die Oberpfalz.

Konzerte waren ihm während seiner Militärzeit verboten. Der Traum aller Schwiegermütter in den 1950er-Jahren sollte als braver Soldat inszeniert werden. PR-Fotografen lichteten ihn auch in der Oberpfalz fleißig in Uniform ab.