Elvis Presley und Wildflecken: Eine Liebe, die nie zu Ende geht?

"Elvis was here". Das steht auf einem alten Bahnwärterhäuschen in der Nähe von Wildflecken im Norden Unterfrankens. Das war 1959, als Elvis Presley als Soldat der US-Armee in Wildflecken war. Das kleine Häuschen steht an einem ehemaligen Bahnübergang. Die Bahnlinie gibt es nicht mehr, aber die Musik von Elvis dagegen schon. Auf einer Hinweistafel am Gebäude steht die Geschichte von Elvis in Wildflecken.

An die Zeit, als Elvis in Wildflecken war, kann sich der ehemalige Bürgermeister noch erinnern: "Der Elvis war natürlich das große Gespräch. Sehr viele Wildfleckener waren es nicht, die ihn zu sehen bekommen haben. Aber wir erinnern uns sehr gerne und machen uns auch mit ihm ganz gerne ein bisschen größer, als wir sind." Walter Gutmann ist riesiger Elvis-Fan, sagt er.