Einmal quer durchs Ankatal: Streckenwandern in Franken

Streckenwandern ist umweltfreundlich

Zur Brotzeit packt sich Pabst ein belegtes Brot aus. Der Sommer neigt sich dem Ende und die Wespen fallen über die Krümel her. Statt sie zu verscheuchen, lässt Pabst sie gewähren. Er freut sich über jede Wespe, jeden Schmetterling und jeden Grashüpfer, der seinen Weg kreuzt. "Das ist ein weiterer Vorteil, wenn man mit dem öffentlichen Nahverkehr wandert", sagt Pabst: "Das ist besser für die Natur." Laut Umweltbundesamt ist der CO₂-Ausstoß pro Person und gefahrenem Kilometer im mit dem Auto mehr als doppelt so hoch wie mit dem Zug im Nahverkehr.

Weiter geht's durch den raueren Teil des Ankatals. Hier weicht der Weg, den Pabst in seinem Buch beschreibt, immer wieder von den breiten Hauptwegen ab. Um den Pfaden zu folgen, empfiehlt der Wanderfreund, die GPS-Koordinaten herunterzuladen. An einer Stelle führt der Weg sogar durch ein kleines Loch im Fels. Dort müssen die Wanderer auf dem Hintern hindurchkriechen.

Wandern mit dem ÖPNV braucht viel Planungszeit

Das Ende der Wanderung ist wiederum gut sichtbar. Ein großer Felsbrocken steht an der Pegnitz, von da aus geht es noch ein paar Schritte am Fluss entlang zum Bahnhof Rupprechtstegen. Dort schlendert ein anderer Wanderer zum Zug. Jörg heißt er und erzählt, dass er ebenfalls lieber Strecken als Kreise wandert. Allerdings hadert er etwas mit den Verbindungen. "Man braucht viel Zeit fürs Planen. Der Zeitaufwand steht in keinem Verhältnis", sagt er. Mal eben spontan wandern gehen, das funktioniere dann doch mit dem Auto besser. "Sehr schade" findet er.

Den Planungsaufwand nimmt Pabst seinen Leserinnen und Lesern ab. In seinem Wanderführer "Wandern mit Bus und Bahn Fränkische und Hersbrucker Schweiz" schlägt er An- und Abreise-Routen vor. Für die Ankatalwanderung geht es zum Beispiel morgens um 7:37 mit dem Zug von Nürnberg nach Pegnitz und von dort aus um 8:26 mit dem Bus weiter nach Plech. Zurück fährt der Zug von Rupprechtstegen aus jede Stunde zurück nach Nürnberg. Ein weiterer Vorteil des Wanderns mit dem ÖPNV: Die müden Füße müssen am Ende keine Gaspedale mehr bedienen, sondern können sich auf der Heimfahrt im Zug gemütlich ausruhen.