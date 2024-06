Einbruch bei Thomas Müller: Angeklagter muss in Haft

Im Verfahren wegen des Einbruchs bei Fußballer Thomas Müller im September 2022 wurde der Angeklagte vom Münchner Landgericht zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt.

Einbruch mit unbekannten Komplizen

Nach Überzeugung des Gerichts war der 25-jährige Angeklagte im September 2022 in das Haus des FC-Bayern-Spielers eingebrochen, während dieser für seinen Verein in der Münchner Allianz Arena ein Champions-League-Spiel bestritt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann zusammen mit zwei unbekannten Komplizen an dem betreffenden Abend gegen 22 Uhr die Terrassentür aufgestemmt und sich so Zutritt zum Haus der Müllers im Landkreis Miesbach verschafft hatte.

Diebesgut: Uhren und Schmuck im Wert von rund 400.000 Euro

Bei ihrem Einbruch erbeuteten die Täter 16 Luxusuhren und Schmuck im Wert von rund 400.000 Euro erbeutet haben. Zudem versuchten die Täter einen rund 200 Kilogramm schweren Safe zu öffnen, wurden aber von den eintreffenden Einsatzkräften daran gehindert und flüchteten.

Angeklagter gestand die Tat

Wegen einer DNA-Spur am Tatort kamen die Ermittler dem Mann auf die Schliche. Der 25-jährige Angeklagten hatte am ersten Verhandlungstag ein Geständnis abgelegt. Für das Verfahren waren drei Prozesstage angesetzt