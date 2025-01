18.01.2025, 22:13 Uhr Bildbeitrag

Bombendrohung am Bahnhof in Passau – ICE evakuiert

Der Bahnhof in Passau ist am Samstagabend wegen einer Bombendrohung vorübergehend gesperrt worden. Ein ICE wurde von der Polizei evakuiert. Inzwischen ist der Bahnverkehr wieder angelaufen. Es habe keine reale Bedrohungslage gegeben, so die Polizei.