Ein großes Familienfest – Baseball in Franken

Der Schlag des silbernen Aluminiumschlägers ist auf dem ganzen Platz zu hören. Bis zu 145 Stundenkilometer schnell donnert ein Baseball durch die Luft. Auf dem Gelände des TV Altdorf im Nürnberger Land ist einmal die Woche Training bei den Icesharks. Die jüngsten Baseball-Spieler sind noch keine sechs Jahre alt, sie machen spielerische Lauf- und Fangübungen. Bei den Erwachsenen geht es von 18 bis über 50 Jahre.

Mit Picknickdecke zum Spiel

In Bayern sind rund 40 Vereine im Baseball- und Softballverband organisiert. Insgesamt gibt es über 5000 aktive Mitglieder. In Mittel- und Oberfranken sind es insgesamt 14 Vereine. In der Bayernliga spielen zum Beispiel die Laufer Wölfe oder die White Socks aus Erlangen. Die Altdorf Icesharks spielen in der Landesklasse, der untersten Liga. Baseball ist ein Freizeitvergnügen für die ganze Familie. Wie in den USA, wo Baseball ein beliebter Breitensport ist, wird an den Spieltagen zusammen gegrillt und Picknick gemacht.

Aus Fußballplatz wird Baseballpark

Kurt Moser brachte vor 18 Jahren dieses amerikanische Lebensgefühl in die mittelfränkische Kleinstadt. Ein amerikanischer Freund warf ein paar Bälle mit ihm und seitdem hat ihn Baseball nicht mehr losgelassen. Seit diesem Jahr trainiert und spielt die Mannschaft auf dem Gelände des TV Altdorf. Der Sportverein hat einen alten Fußballplatz zum Baseballpark umgebaut. Die Mannschaft ist international, es spielen Amerikaner, Holländer und Venezulaner und ganz viele Franken. Gesprochen wird eine Mischung aus Deutsch und Englisch.

Pitchen und Catchen

Heute sind zwei Neue zum Training gekommen. Nach einer Runde um den Platz zum Aufwärmen bekommen Tobias und Philip den großen braunen Lederhandschuh gezeigt, mit dem im Baseball die Bälle gefangen werden. Die beiden Männer kamen über die Homepage des Vereins auf das Training und wollten es für sich und die Söhne ausprobieren. Sie starten mit leichten Werf- und Fangübungen, dem Pitchen und Catchen, später kommt das erste Schlagtraining mit dem großen Baseballschläger dazu.

Jeder kann Baseball spielen

Neben den Erwachsenen trainieren rund 20 Kinder- und Jugendliche bei den Altdorf Icesharks. Trainer Dennis Weininger erklärt, wie man den Handschuh am besten hält, nämlich leicht nach oben, dann landet der Ball direkt in der kleine Tasche am oberen Ende und fällt nicht heraus. Baseball kann im Prinzip jeder spielen, sagt Trainer Dennis Weininger, nur Angst vor Bällen darf man nicht haben. Die Anfänger Tobias und Philip sind nach eineinhalb Stunden Training nassgeschwitzt und wollen auf alle Fälle weitermachen. Und erste Erfolge hatten sie auch schon. Die ersten hohen Bälle konnten sie tatsächlich aus der Luft mit dem Handschuh fangen.