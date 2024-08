Oberfranken könnte Kaderschmiede für Lacrosse werden

Lacrosse ist eine Ballsportart, die ihren Ursprung bei den indigenen Völkern Nordamerikas hat. Sie nutzten den "kleinen Bruder des Krieges" oftmals zur Vorbereitung auf einen Feldzug.

Inzwischen ist Lacrosse eine der schnellsten Mannschaftssportarten. Der Ball wird mit Schlägern, an denen kleine Netze befestigt sind, gefangen und gespielt. In vier Jahren wird der Sport olympische Disziplin sein. In Oberfranken soll nun eine Art Kaderschmiede für Lacrosse entstehen. Eine wichtige Rolle spielen dabei die zahlreichen Eishockeyvereine der Region, denn deren Hallen sind ideal für die Indoor-Variante des Lacrosse: Allein rund um Hof und Selb spielen drei Vereine in den Wintermonaten Eishockey. In den Hallen könne dann im Sommer Lacrosse gespielt werden, so die Idee.

Box Lacrosse vor allem in Kanada populär

Neben dem Field Lacrosse, also dem Spiel im Freien, existiert unter anderem das sogenannte Box Lacrosse, das in der Halle gespielt wird und vor allem in Kanada populär ist. Gespielt wird Box Lacrosse in der Regel in Eishockeyhallen und mit eigenem Regelwerk, das sich zum Teil erheblich von dem des Field Lacrosse unterscheidet. Unter anderem wird wie beim Eishockey in der "Box" sechs gegen sechs gespielt – bei der Freiluftvariante sind es zehn gegen zehn – und die Spieler müssen Checks an den Banden aushalten. Auch sonst finden sich im Regelwerk des Box Lacrosse viele Parallelen zum Eishockey, sagt Nationalspieler Leon Böhm.

Nationalmannschaft trainiert in Hof

Im September steht die Lacrosse-Weltmeisterschaft in den USA an. Die deutsche Nationalmannschaft absolviert derzeit ein Trainingslager in Hof. Die meisten Spieler sind allerdings "Quereinsteiger": Jonas Truetsch etwa kommt von anderen Ballsportarten. Er erkennt Parallelen zum Basketball und bringt taktische Erfahrung aus dem Fußball mit. Die Zahl der Zuschauer ist beim öffentlichen Training im Vergleich zu anderen Mannschaftssportarten allerdings überschaubar.