DWD warnt vor punktuellen Gewittern im Alpenvorland

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Sonntagmorgen eine Unwetterwarnung der Stufe 3 herausgegeben: In dem Gebiet zwischen Ingolstadt, Landsberg, Augsburg und München warnt der DWD noch bis 8 Uhr vor schwerem Gewitter mit heftigen Starkregen und Hagel. Von Süden würden örtlich Gewitter aufziehen. "Dabei gibt es heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen um 30 l/m² in kurzer Zeit sowie Windböen mit Geschwindigkeiten um 60 km/h und kleinkörnigen Hagel", schreibt der DWD auf seiner Webseite (externer Link).

An den Alpen gebe es einsetzenden Dauerregen. Zudem ziehe am Sonntag eine Kaltfront durch Bayern und verdränge allmählich die extrem feuchte Subtropikluft.