Zerrissenes Stadtviertel: Augsburger Drogenszene soll umziehen

Nach wenigen Minuten ist die Einrichtung voll. Sie ist zu klein, die Öffnungszeiten zu kurz. "Das beTreff soll aber ein Rückzugsort sein, nicht ein Stressort", mahnt Wimmer. Der Konsum von Drogen ist verboten, viele Menschen konsumieren draußen, im Gebüsch oder hinter Mülltonnen zum Beispiel. Manche von ihnen lassen ihre Spritzen zurück, was für Ärger bei den Anwohnern sorgt.

Die Stadt Augsburg möchte einen Drogenkonsumraum

Die Stadt Augsburg kennt das Problem und möchte handeln. Rund 500 Meter weiter, an der Augsburger Wertachbrücke, will sie von der Diakonie ein evangelisches Pfarrhaus mit Gemeindesaal mieten. Das steht weitgehend leer. Dort könnte es einen größeren Aufenthaltsraum, Notschlafplätze und Duschen geben. Auch Drogenfachärzte sollen in die Einrichtung ziehen.

"Das, was nicht sauber drinnen stattfindet, findet schmutzig draußen statt." Dieser Satz einer Mitarbeiterin der Drogenhilfe ist Augsburgs Ordnungsreferent Frank Pintsch im Gedächtnis geblieben. "Man kann sich dieser Realität verweigern. Aber sie ist da", erklärt er. Um den Drogenkonsum auf offener Straße zu bekämpfen, wirbt er deshalb für einen Drogenkonsumraum in der neuen Einrichtung, in dem suchtkranke Menschen unter Aufsicht und in hygienischer Umgebung ihre mitgebrachten Drogen konsumieren könnten.

Bayerns Staatsregierung lässt Konsumräume bislang nicht zu

Zusammen mit der örtlichen Arbeiterwohlfahrt hat zum Beispiel die Stadt Karlsruhe in Baden-Württemberg vor fünf Jahren einen solchen Konsumraum eingerichtet. Laut der Karlsruher Drogenbeauftragten Cordula Sailer macht die Stadt gute Erfahrungen damit: "Der Drogenkonsumraum ist ein wichtiger Baustein der Suchthilfe, der die Leute akzeptiert und viel früher an das Suchthilfesystem anbindet und den öffentlichen Raum entlastet. Die Spritzenfunde dort haben nachgelassen."

Ein entsprechendes Modellprojekt in Augsburg oder München hat die bayerische Staatsregierung bislang nicht bewilligt. CSU-Fraktionsvorsitzender Klaus Holetschek schloss im Gespräch mit dem BR ein "wissenschaftliches Pilotprojekt" nicht aus, konkreter wurde er aber nicht. Dabei können Konsumräume laut Ordnungsreferent Pintsch und Drogenbeauftragter Sailer Leben retten, weil Menschen bei Notfällen im Drogenkonsumraum schnell medizinische Hilfe bekommen.

In Augsburg sind im vergangenen Jahr laut Polizei 14 Menschen an ihrer Drogensucht gestorben, sechs weniger als im Jahr zuvor. Am Helmut-Haller-Platz trafen sich viele von ihnen vor ihrem Tod, im Fenster des beTreffs erinnerten bis vor einiger Zeit noch Plakate an sie. Deutschlandweit sind 2023 laut Bundeskriminalamt 2.227 Personen an ihrer Drogensucht gestorben. Die Zahlen aus Augsburg sollten demgegenüber nicht als niedrig eingestuft werden, so Polizeisprecher Markus Trieb: "Vierzehn Menschen, die aufgrund ihrer Sucht ums Leben kamen: Darauf können wir nicht stolz sein." Die Polizei sei "nahezu täglich" mit Streifen vor Ort.

Anwohner wehren sich gegen die Umzugspläne der Stadt

Aber gegen den Umzug an den möglichen neuen Standort regt sich Widerstand. Anwohner dort haben Angst vor Zuständen wie am Helmut-Haller-Platz. Angelika Lippert ist eine von ihnen, sie hat daher eine Aktionsgemeinschaft gegründet: "Ich bin Bürgerin, und ich möchte weiterhin mit meinen Nachbarn eine schöne Umgebung haben und gut hier leben können." Rund 50 Personen, die überwiegend in der Gegend wohnen, haben sich dem Protest angeschlossen.

Andreas Burger wohnt ganz in der Nähe. Er kennt heute schon ähnliche Szenen wie am Helmut-Haller-Platz. Er erzählt von Menschen, die an eine Hauswand gelehnt schlafen: "Ich weiß gar nicht, was ich meinen Enkeln sagen soll, was mit den Leuten los ist." Anwohnerin Sara erwartet ihr viertes Kind. Ihr bereiten vor allem die herumliegenden Nadeln Sorge: "Wer übernimmt denn die Verantwortung, wenn mein Kind sich mit Hepatitis infiziert? Oberhausen ist ein Viertel mit so vielen Kindern, das können die nicht machen, nicht hier."

Die Anwohner befürchten außerdem, es könnte in Zukunft zwei Brennpunkte geben: den am Helmut-Haller-Platz und den an der Wertachbrücke. Der Streit geht so weit, dass ein Immobilienunternehmer gar ein Angebot gemacht hat, das Pfarrhaus für einen siebenstelligen Betrag zu kaufen, um dort etwa eine Kindertagesstätte, einen Begegnungsraum oder das römische Museum anzusiedeln. Die Diakonie hat das Angebot aber abgelehnt.

Wie eine langjährige Anwohnerin den Helmut-Haller-Platz sieht

Wie es ist, die Drogenszene vor der Haustür zu haben, das weiß Serap Özer bereits. Die 36-jährige Augsburgerin wohnt schon seit 15 Jahren in Oberhausen, an den Helmut-Haller-Platz ist sie vor sieben Jahren gezogen. Dort, wo sich seit über einem Jahrzehnt Augsburgs Drogenszene trifft, wo sich süchtige Menschen frühmorgens frische Nadeln für den nächsten Schuss holen, wartet die Doktorandin täglich auf den Zug, der sie zur Uni bringt. Sie kommt am beTreff vorbei.

"Ich habe ein bisschen Ekel vor dem Dreck, der sich da ansammelt, weil es unglaublich viele Leute sind, die hier warten, bis das beTreff aufmacht. Sie sitzen irgendwo, wo sie halt sitzen können, und das ist halt genau da, wo die Leute ein- und aussteigen wollen, um in die Arbeit zu kommen und die Kinder in die Schule." Die Situation habe sich verschärft, am Helmut-Haller-Platz hielten sich immer mehr suchtkranke Menschen auf. Die Menschen sieht sie nicht als Problem: "Ich habe überhaupt keine Angst. Ich komme auch nachts vorbei, ich wurde noch nie belästigt." Auch sie sieht aber das Platzproblem.