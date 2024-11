Drei Schwerverletzte in München: Notruf kam über Italien

Drei Menschen haben am Donnerstagabend im Münchner Stadtteil Riem schwere Kohlenmonoxidvergiftungen erlitten. Wie die Feuerwehr berichtet, erreichte sie der Notruf über Italien.

Notruf über Verona und Bozen

Zwei Frauen und ein Mann hielten sich in einem Wohnmobil auf, als sie gesundheitliche Probleme bekamen. Der Mann konnte sich ins Freie schleppen. Weil er kein Deutsch sprach, rief er einen Bekannten in Verona an. Der wiederum wandte sich an die Leitstelle in Bozen, die ihrerseits die Integrierte Leitstelle in München informierte.

Kohlenmonoxid im Wohnmobil

Als die daraufhin entsandten Einsatzkräfte in Riem ankamen, saß der 54-jährige Mann benommen vor dem Wohnmobil. Darin befanden sich die 30 und 45 Jahre alten Frauen, beide bewusstlos. Alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht, ein Hund kam in eine Tierklinik.

Im Wohnmobil stellte die Feuerwehr eine stark erhöhte Konzentration von Kohlenmonoxid fest. Wo das Kohlenmonoxid genau herkam, ist der Feuerwehr noch nicht bekannt.

Wirkung von Kohlenstoffmonoxid im Körper

Kohlenstoffmonoxid (CO) ist ein farb-, geruch- und geschmackloses Gas, das bei der unvollständigen Verbrennung kohlenstoffhaltiger Brennstoffe (z. B. Holz, Kohle, Erdöl oder Gas) entsteht. Kohlenstoffmonoxid kann nicht über die Sinne wahrgenommen werden, Betroffene spüren keinerlei Warnsignale wie Atemnot oder Husten. So bemerken sie nicht, wenn sie das giftige Gas einatmen. Innerhalb kurzer Zeit kann es zu Bewusstlosigkeit oder sogar zum Tod führen.

Mit einfachen Maßnahmen lässt sich das Risiko für eine solche Vergiftung minimieren: