Dominik Brunner: Gedenken zum 15. Todestag

Er zeigte Mut, hat nicht weggesehen, sondern selbstlos geholfen, als andere in Not waren. Infolgedessen wurde der Industrie-Manager Dominik Brunner aus dem niederbayerischen Ergoldsbach am 12. September 2009 am S-Bahnhof in München-Solln Opfer eines brutalen Gewaltverbrechens.

Zivilcourage statt Gleichgültigkeit

Im Gedenken an die mutige Tat Dominik Brunners empfanden engagierte Menschen die Pflicht, gesellschaftlich Verantwortung zu übernehmen und gründeten die Dominik-Brunner-Stiftung (externer Link). Die Stiftung sollte dazu beitragen, dass die Gesellschaft sich nicht durch Brutalität und Gewalt entmutigen lässt, dass nicht Gleichgültigkeit, sondern Menschlichkeit, Nächstenliebe, Bürgersinn und Zivilcourage als zentrale Werte gestärkt werden.

Stiftung leistet Hilfe für die Helfer

Die Dominik-Brunner-Stiftung soll Menschen und deren Angehörigen helfen, die wegen ihres selbstlosen Handelns oder aus anderen Gründen unverschuldet gesundheitlich oder finanziell in Not geraten sind. Ihr Ziel ist es zudem, das öffentliche Bewusstsein gegen Gewalt zu mobilisieren und zu Zivilcourage zu ermutigen. Mit im Stiftungs-Kuratorium sitzt auch der ehemalige Skiweltmeister Felix Neureuther.

Gewaltprävention setzt bei Kindern an

Gewaltbereitschaft entwickelt sich früh im Leben und beginnt oft damit, dass Kinder keine ausreichende Betreuung und Erziehung erhalten. Die Folge: Probleme in der Schule. "Schulschwänzen" mit der Auswirkung, dass kein Schulabschluss erreicht wird und damit keine Ausbildung absolviert werden kann. Dies kann dann zu Perspektivlosigkeit führen. Endstation manchmal: Gewalt und Verbrechen. Betroffen sind vor allem Kinder aus sozial schwierigen Familien. Sie haben vielfach keine Chance, hier auszubrechen. Es sei denn, die Gesellschaft steuert bewusst dagegen und gibt ihnen eine neue Perspektive.

Dominik-Brunner-Haus: Neustart in Gewaltfreiheit

Die Spirale der Gewalt sollte durchbrochen werden, indem für Kinder und Jugendliche aus problematischen Verhältnissen ein neues, intaktes Umfeld gebaut wurde: In München-Ramersdorf errichtete man 2016 das Dominik-Brunner-Haus mit integrierter Betreuung. Das ganzheitliche Konzept von der Krippe bis zur Mittleren Reife unter enger Einbeziehung der Eltern dürfte einmalig in Deutschland sein. Großteils wird es aus Spenden von Johannitern und Brunner-Stiftung finanziert, die das Projekt gemeinsam betreiben und rund 150 Kindern und Jugendlichen aus schwierigen Familienverhältnissen eine Halb- oder Ganztags-Betreuung anbieten. Ziele vor allem: Gewaltprävention und Gemeinschaftssinn.