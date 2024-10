Die smarte Parkbank: Beim Ausruhen das Handy laden

Auf der Parkbank ausruhen und gleichzeitig das Handy oder Tablet aufladen: Das ist ab sofort an mehreren Standorten im Landkreis Hof möglich. Die Sitzfläche einer sogenannten "Smarten Bank" besteht aus Photovoltaik-Elemente und enthält einen Akku zum Speichern von Sonnenenergie. Per Auflegen oder mit einem Kabel können mobile Geräte die gespeicherte Energie kostenlos anzapfen. Eine Lehne haben die Bänke allerdings nicht.

Smarte Bänke für smarte Städte

Die erste smarte Bank wurde am Dienstag im Kurort Bad Steben vorgestellt, sie steht dort neben dem Kneipp-Becken. Zwei weitere folgen in Rehau und Helmbrechts. Finanziert werden sie zu 90 Prozent durch das Bundesförderprogramm "Smart Cities", erklärte Paul-Bernhard Wagner von der Smart-City-Projektstelle im Hofer Landratsamt.

Dort habe man sich für unterschiedliche Modelle für die drei Standorte entschieden, um eine Vergleichsmöglichkeit zu haben. Pro Bank fallen demnach Kosten von rund 7.000 Euro an.

Zwölfmonatige Testphase

Durch festinstallierte Sensoren in der Bank können auch aktuelle Wetterdaten wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit abgefragt werden. Im Lauf der nächsten zwölf Monate werde man testen, wie viele Menschen die Bänke wie lange nutzen – um dann zu entscheiden, ob weitere Modelle für weitere Standorte im Landkreis Hof angeschafft werden.

Bayernweit wurde die erste "smarte Bank" bereits im Jahr 2018 in Waldershof in der Oberpfalz in Betrieb genommen.