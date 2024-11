Das Pflegeheim kann warten: Tipps fürs Wohnen im Alter

Toilette übernimmt die Intimpflege

Im Badezimmer sticht eine moderne Toilette ins Auge. Mit ihr können Senioren selbstständig den Intimbereich mithilfe eines Wasserstrahls reinigen, ohne dabei Hilfe von Verwandten oder einem Pflegedienst in Anspruch nehmen zu müssen, erklärt die Wohnraum-Expertin. Ein eingebauter Föhn trocknet die Intimzone anschließend. Für noch mehr Komfort sorgt eine ebenerdige Dusche oder ein Wasserhahn, der durch leichte Berührungen an- und ausgeht.

Aber auch mit weniger Geld und einfachen Hilfsmitteln lässt sich der Duschbereich nachrüsten. Ein Hocker erleichtert das Duschen, durch eine Beschichtung am Boden werden die Fliesen rutschfest. Mit einer Stange an der Wand können Seniorinnen und Senioren sicherer aufstehen.

Sensoren messen Hitze in der Küche

In der Küche sorgt eine nach oben und unten fahrbare Arbeitsfläche dafür, dass auch Rollstuhlfahrer sich selbst versorgen können. Über dem Herd hängt ein kleines, gelbes Kästchen: Darin überwachen eingebaute Sensoren die Temperatur und registrieren, wenn sich Rauch bildet. Würde ein Essen anbrennen oder zu heiß werden, schlägt es Alarm.

Ein seniorenfreundliches Radio mit großen Tasten lässt sich so programmieren, dass es täglich zur gleichen Zeit an die Tabletteneinnahme oder das Trinken erinnert. Im Schlafzimmer lässt sich mit einer nachgerüsteten Stange das Fenster bequem vom Bett oder vom Rollstuhl aus öffnen. Eine schwarze Matte am Boden schlägt bei Kontakt Alarm – etwa, wenn eine demente Person unbemerkt das Zimmer verlässt oder bei einem Sturz.

Kosten oft überschaubar

Oft brauche es keinen aufwändigen Umbau eines Hauses oder einer Wohnung, um auch im Alter in den eigenen vier Wänden zu leben, sagt Wohnberaterin Fuhrmann. Schon wenige Hilfsmittel könnten einen großen Unterschied machen. Eine Alarmfußmatte oder eine Teleskop-Stange zum Fensteröffnen gibt es schon für unter 100 Euro. Bei einem größeren Umbau, beispielsweise im Bad, geht es dagegen schnell in die Zehntausende.

Senioren haben oft noch Technik-Bedenken

Obwohl Künstliche Intelligenz (KI) schon mehr Möglichkeiten bietet, etwa mit Sprachsystemen ähnlich wie Alexa – viele ältere Menschen haben Berührungsängste, sagt der Vorsitzende des Stadtseniorenrats in Nürnberg, Christian Marguliés. Rund ein Drittel der Einwohner seien Senioren. Etwa die Hälfte, schätzt Marguliés, sei nicht in der Lage, technische Hilfsmittel zu bedienen. Vor allem jüngere Senioren seien der Technik gegenüber jedoch aufgeschlossen. "Aber es muss immer irgendwo menschlich sein, auch für die Zukunft. Und es muss aus dem Alltag, den so eine Person gehabt hat, heraus gedacht werden." Mit Robotern könnten ältere Menschen eher nichts anfangen.