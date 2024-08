D'Rodelbahn von St. Englmar: Der Kampf der kleinen Freizeitparks

Kurz vor 8 Uhr an einem Mittwoch in den Sommerferien. Vor dem Bahnhof der Rodelbahn begrüßt Franz Bindl seine Mitarbeiter. Die Arbeitseinteilung steht an. Eine Stunde hat das Team nun Zeit, das kleine Freizeitland auf Vordermann zu bringen. Um 9 Uhr werden die ersten Besucher erwartet.

Doch die müssen bei "D’Rodelbahn" gar keinen Eintritt zahlen. "Wir können mit den großen Parks ja sowieso nicht konkurrieren", sagt Bindl, der Gründer des Unternehmens, "und deshalb haben wir uns ganz am Anfang vor 25 Jahren für das Chipsystem entschieden."

Kurzentschlossene Besucher

"D’Rodelbahn" ist schon lange mehr, als der Name sagt. Angefangen mit einer Sommerrodelbahn gibt es mittlerweile zahlreiche Attraktionen. Manche sind kostenlos, für andere kaufen die Besucher Fahrchips wie auf einem Volksfest. "Bei uns kommen die Leute deshalb auch manchmal erst nachmittags, wenn es morgens zum Beispiel geregnet hat", erläutert Bindl. In Parks mit Eintritt passiere das eher seltener.

Ein Familienunternehmen

Bindl hat das Freizeitland mit zusammen drei anderen Landwirten gegründet. Die sind mittlerweile ausgestiegen. "D’Rodelbahn" ist ein Familienunternehmen. Bindls Sohn Maximilian teilt sich mit seinem Vater die Geschäftsführung, soll nächstes Jahr zum alleinigen Boss werden. Tochter Franziska, im Hauptberuf Heilerziehungspflegerin, hilft immer aus, wenn sie kann. Und Ehefrau Elfriede ist die Chefin des Gastrobereichs. Sie genießt die Arbeit mit der Familie: "Weil man sehr viel zusammen erlebt hat, mitgemacht hat. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und es ist einfach eine wahnsinnige Einheit da in der Familie."

Drei Millionen für den "voglwuiden Sepp"

Die Bindls sind auch ins Risiko gegangen. Und zwar für "Da voglwuide Sepp". Vor acht Jahren haben sie drei Millionen Euro in den Bau der Achterbahn investiert. Heute ist sie das Highlight in St. Englmar. "Ich war früher selbst bei einem Karussellbahnbauer. Immer, wenn Freizeitparks eine Achterbahn bekommen haben, dann ist das richtig aufgegangen. Und das ist auch bei uns so, ja", sagt der Seniorchef.

15 Festangestellte

Natürlich musste das Projekt finanziert werden. Doch Franz Bindl und seine Familie hatten den Glauben, dass es sich auszahlen würde. Auch dank ihrer Mitarbeiter. 15 Festangestellte beschäftigt das Unternehmen. Dazu kommen in den Hauptmonaten Juli und August über 80 saisonale Kräfte. "Wir haben die Sieben-Tage-Woche. Das müssen wir abdecken. Und wenn wir unser Personal nicht hätten, das top ist und wirklich hinter uns steht, dann könnten wir das nicht durchziehen." Zum Vergleich: Deutschlands größter Freizeitpark, der Europapark in Rust, hat fast 5.000 Mitarbeiter.