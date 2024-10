Christian Streich bekommt Memminger Freiheitspreis

Auf den Journalisten Heribert Prantl folgt der ehemalige Fußballtrainer Christian Streich: Streich erhält im kommenden Jahr den Memminger Freiheitspreis 1525. Oberbürgermeister Jan Rothenbacher (SPD) hat den neuen Preisträger heute offiziell bekannt gegeben.

Eintreten für Grundrechte

Wie die Stadt mitteilt, wird Streich für sein Eintreten für Grundrechte und seine klare Haltung gegen Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung ausgezeichnet. Durch seine authentische und unmissverständliche Haltung sei Christian Streich ein Vorbild, so Oberbürgermeister Rothenbacher: Streich zeige, "dass der Einsatz für gegenseitigen Respekt und demokratische Grundwerte nicht nur in politischen, sondern auch in sportlichen und gesellschaftlichen Kontexten von zentraler Bedeutung ist".

"Demokratie ist Mannschaftssport"

Der 1965 geborene Streich habe in den gut zwölf Jahren als Profitrainer des SC Freiburg die deutsche Fußballkultur geprägt. Nach Angaben der Kuratoriumsvorsitzenden, den Dekanen Claudia und Christoph Schieder, will die Jury mit der Auszeichnung nicht die sportlichen Verdienste würdigen, sondern Streichs Einbringen in gesellschaftspolitische Debatten, in denen er als öffentliche Person aktiv Stellung bezog. Für ihn sei der Fußball mehr als nur Sport, es sei ein "Spielfeld der Gesellschaft, auf dem sich soziale Herausforderungen wie die Frage nach Integration, Vielfalt und Gleichberechtigung zeigen. Demokratie ist Mannschaftssport", so die Dekane.

Jubiläumsjahr der Zwölf Artikel

Memmingen steht vor einem großen Jubiläumsjahr: die Zwölf Artikel jähren sich zum 500. Mal. Diese waren das zentrale Manifest des Bauernkriegs. Die Artikel gehören zu den frühesten Menschenrechtserklärungen und entstanden im März 1525 in Memmingen. Zu diesem Anlass finden viele Feste und Aktionen statt, unter anderem wird eben der Freiheitspreis verliehen. Er ist mit einem Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro dotiert.

Der Preis wird am 3. Oktober 2025 im Rahmen eines Festakts in der Martinskirche Memmingen verliehen. An diesem Tag richtet die Stadt den Schwabentag 2025 aus, der sich als Fest der Freiheitsrechte dem Jahresthema widmen wird. Beim Schwabentag sollen Bürgerinnen und Bürger erfahren, welche Vielfalt und Werte Schwaben bereithält. Im vergangenen Jahr fand er in Günzburg statt.

Mit dem Memminger Freiheitspreis 1525 wurden unter anderen bereits die pakistanische Kinderrechtsaktivistin Malala Yousafzai (2013) und der Jurist und Journalist Heribert Prantl (2022) ausgezeichnet.