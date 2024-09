Schwabentag: Wie man mit dem Fahrrad einen Smoothie macht

"Wir sind sehr happy, unser Konzept ist voll aufgegangen", freut sich Günzburgs Kulturamtsleiterin Karin Scheuermann über den Verlauf des Schwabentages (externer Link) am Samstag in Günzburg. Es seien mehrere Tausend Menschen der Einladung der Stadt Günzburg gefolgt, viele von ihnen seien mit dem Rad gekommen - passend zum Thema des regionalen Festes, sagte sie dem BR. Denn heuer drehte sich alles um das Fahrrad. Günzburg will Fahrradstadt werden und hatte sich deshalb für die Ausrichtung des Schwabentages mit diesem Thema beworben.

Vielfältige Aktivitäten im Freien

Alle Aktivitäten und Angebote fanden bei sonnigem Spätsommerwetter im Freien statt, zwischen Altstadt, Schlossplatz und Hofgarten. Es gab Radl-Parcours, Bands traten auf, die Polizei bot ein Fahrsicherheitstraining für Senioren, man konnte sich Tricks für die Fahrradreparatur zeigen lassen und wie man sich vor einer Radtour am besten aufwärmt und es fand eine Versteigerung von Fahrrad-Fundstücken aus dem Stadtgebiet statt.

An einem anderen Stand konnte man in die Pedale treten und damit Smoothies und Seifenblasen herstellen. Laut Scheuermann haben viele Menschen den ganzen Tag in der Stadt verbracht und bei vielen Aktivitäten mitgemacht.

Schwabenweite Vernetzung

Wertvoll für die Stadt Günzburg, so die Kulturamtsleiterin, sei auch die Vernetzung mit anderen Städten gewesen. So waren mit Donauwörth, Nördlingen und Kaufbeuren weitere schwäbische Städte vertreten, die auf dem Schwabentag ihre eigenen kulturellen und touristischen Angebote vorstellten. Zum Ausklang findet am Sonntag noch eine geführte 19 Kilometer lange Fahrradtour rund um Günzburg statt. Dabei wird Wissenswertes über das Donaumoos oder das Schloss Reisensburg vorgestellt.

Der Schwabentag findet seit 2008 jährlich an wechselnden Orten im Regierungsbezirk statt. Er soll den Menschen die Besonderheit ihrer Heimat zeigen.