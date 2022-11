Vor den Augen vieler schaulustiger Menschen ist am Montagmittag der traditionelle "Christbaum für Alle" auf dem Augsburger Rathausplatz aufgestellt worden. Etwa gegen 12:30 Uhr kam die etwas mehr als 18 Meter hohe Tanne mit einem Tieflader an. Der 35 Jahre alte Nadelbaum ist eine Spende einer Familie aus Stadtbergen bei Augsburg.

"Christbaum für Alle" muss sicher verankert werden

"Wir hatten schon größere, aber auch wesentlich kleinere Bäume. So ein Baum ist ein Naturgewächs, es ist jedes Jahr eine große Herausforderung und eine tolle Arbeit für uns", sagt Anselm Brieger von der Berufsfeuerwehr Augsburg. Die alljährliche Herausforderung: Der Baum muss richtig verankert werden und wind- und sturmsicher stehen.

Deswegen war der Einsatz der Augsburger Berufsfeuerwehr gefragt: Baum und Stamm wurden genau vermessen und unter die Lupe genommen, die Feuerwehrleute brachten zudem Stammeisen an: "Das sind Ringe, die an vordefinierten Höhen am Stamm angebracht werden, um später mit einer Stahlabspannung den Baum nochmal gegen den Boden zu sichern", erklärt Feuerwehr-Sprecher Anselm Brieger.

Nadelbaum mit zwei Spitzen: Herausforderung für die Feuerwehr

Eine Besonderheit war in diesem Jahr, dass der Baum zwei kleinere Spitzen hat - eine zusätzliche Herausforderung für die Feuerwehr, sagt Brieger, um die Stammeisen richtig anzubringen. Deswegen wurde auch ein Statiker hinzugezogen. Nachdem die Feuerwehr den Baum entsprechend vorbereitet hatte, kam der Schwerlastkran zum Einsatz, um den 4,8 Tonnen schweren Nadelbaum aufzurichten und in die Höhe zu heben.

Holzpflöcke und Kies zur zusätzlichen Sicherung

Der Baumstamm wurde in einem etwa 1,5 Meter tiefen Loch im Boden versenkt, zur zusätzlichen Sicherung klopften die Feuerwehrleute Holzpflöcke zwischen Baumstamm und Lochrand. Zudem wurde eine ganze Wagenladung an Kies in das Loch gekippt. Anselm Brieger ist zufrieden: "Der Baum steht schön gerade, er ist gut verspannt. Es hat alles gut geklappt, ein schöner Baum für Augsburg." Die Tanne wird in den kommenden Wochen laut Brieger immer wieder kontrolliert, ob die Abspannungen in Ordnung sind und der Baum sicher steht.