Bunte Gottesboten: Ausstellung zeigt Engel aus aller Welt

Das Haus der Kunst und Krippen in Bad Wörishofen zeigt derzeit eine Sonderausstellung zum Thema Engel. Die Skulpturen aus unterschiedlichsten Teilen der Welt sind eingebettet in die großen Krippenlandschaften der Dauerausstellung des Museums. Auch knallbunte Engel aus Südamerika sind dort zu sehen und sogar Engel ohne Flügel.

Übersicht verschiedener Krippen aus der BR-Sendung Kunst und Krempel

Eine der größten Sammlungen in Deutschland

Die ausgestellten Engel stammen aus dem Fundus kirchlicher Kunst der Bad Wörishofer Sankt-Lukas-Stiftung, einer der größten derartigen Sammlungen in Deutschland. "Engel sind die Verbindung zwischen Himmel und Erde", sagt Bartholomäus Ernst, Stiftungsvorstand und Macher der Ausstellung mit dem Titel "Gottesboten und dienende Gestalten". Er hoffe, jeder könne einmal sagen, "er habe einen Schutzengel gehabt" – und wolle gleichzeitig Menschen dazu aufrufen, "Schutzengel anderen Menschen gegenüber zu sein".

Engel-Quiz für Kinder

Im Jahr 2022 hatte der frühere Hotelier sein Haus in Bad Wörishofen geschlossen und es zu einem Museum für sakrale Kunst gemacht. Besonders wichtig sei ihm, auch jungen Menschen ein Angebot zu machen. "Wenn wir die Bildsprache früherer Zeiten nicht mehr kennen", so Ernst, "dann werden wir die Kunstwerke und die Kirchen nicht mehr deuten können und sie haben dann keine Bedeutung mehr".

So können Kinder auf dem Weg durch die Ausstellung an einem Engel-Quiz teilnehmen, bei dem sie an verschiedenen Stationen Aufgaben lösen und Fragen beantworten müssen. Wer alle Fragen richtig beantwortet hat, erhält ein Lösungswort und am Ende des Rundgangs ein kleines Geschenk.

"Engel haben in der ganzen Gesellschaft Konjunktur"

Das Thema Engel sei heute hochaktuell, glaubt der Unterallgäuer Kreisheimatpfleger Christian Schedler: "Engel haben in der ganzen Gesellschaft Konjunktur, diese Ausstellung trifft einen Nerv der Zeit", sagte er dem BR. "Es sind Kriege, alte Werte zerbrechen, politische Gewissheiten zerbrechen und diese Unsicherheiten treiben die Menschen um. Und von daher sind natürlich solche Lichtgestalten und helfende, beschützende Gestalten wie Engel ganz wichtig", so Schedler weiter.

Die Sonderausstellung zum Thema Engel ist noch bis 9. Februar zu sehen. Das Haus der Kunst und Krippen ist täglich, außer montags, von 15 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, außer am 24., 25. und 31. Dezember. Der Eintritt beträgt sechs Euro, Kinder haben kostenlosen Eintritt.