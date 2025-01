Bundestagswahl: In Bayern wollen 24 Parteien antreten

Beim bayerischen Landeswahlleiter haben 24 Parteien Landeslisten eingereicht. Die Frist für die Einreichung der Wahlvorschläge endete am 20. Januar 2025 um 18.00 Uhr. Über ihre Zulassung wird der Landeswahlausschuss am Freitag, 24. Januar, entscheiden, teilte das Bayerische Landesamt für Statistik in Fürth mit.

Entscheidung am Freitag

Nach der Sitzung am Freitag wird der Landeswahlleiter Thomas Gößl, die zur Bundestagswahl 2025 in Bayern zugelassenen Wahlvorschläge und Bewerber im Internet, im Bayerischen Staatsanzeiger und in einer gedruckten Veröffentlichung bekanntgeben. Die Sitzung des Landeswahlausschusses findet um 11.00 Uhr im Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung in München statt und ist öffentlich.

Bei der vorherigen Bundestagswahl im September 2021 hatten in Bayern 29 Parteien ihre Landeslisten eingereicht. 26 wurden zugelassen, drei Listen wurden vom Landeswahlausschuss zurückgewiesen, weil die im Wahlrecht vorgeschriebenen Kriterien nicht erfüllt waren.

Folgende Parteien wollen zur Wahl antreten - in alphabetischer Reichenfolge: