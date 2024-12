BR-Studiobau soll unter Denkmalschutz gestellt werden

Mit seinem Hochhaus ist der Bayerische Rundfunk in der Münchner Innenstadt weithin sichtbar. Auf demselben Areal steht auch der so genannte Studiobau, aus dem über Jahrzehnte fast alle Radioprogramme des BR gesendet wurden. Der Bayerische Rundfunk plant Teile dieses Areals zu verkaufen und deshalb den Studiobau abzureißen. Dies hatte in der Öffentlichkeit Kritik ausgelöst.

Nun verändert sich die Lage, denn das Landesamt für Denkmalpflege will den Studiobau unter Denkmalschutz stellen. Damit wäre der Abriss erst einmal unmöglich.

Die Entscheidung, den Studiobau mit seiner Muschelkalkplatten-Fassade an der Marsstraße in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs unter Denkmalschutz zu stellen, kommt nach Angaben des Bayerischen Rundfunks überraschend. Laut BR war das Landesamt für Denkmalpflege in der Vergangenheit zunächst zu anders lautenden Erkenntnissen gekommen gelangt.

BR will Entscheidung prüfen

Nun werde es für den Bayerischen Rundfunk schwieriger das Grundstück, auf dem der Studiobau steht, zu veräußern, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme. Ein möglicher Verkaufserlös werde um einen hohen zweistelligen Millionenbetrag geringer ausfallen, heißt es von Unternehmenssprecher Steffen Jenter. Man werde die Bewertung deswegen juristisch und mit Blick auf die konkreten wirtschaftlichen Auswirkungen prüfen lassen, so Jenter. Klar sei aber, dass man den Verkauf des Grundstücks nun unter erschwerten Bedingungen angehen müsse.

BR soll Immobilienbestand reduzieren

Mit dem Geld aus dem Verkauf des Grundstücks plant der BR eigentlich, die restlichen Gebäude am Innenstadt-Standort zu sanieren. Dort soll in Zukunft das Munich Media Hub entstehen, ein öffentlich zugänglicher Campus für verschiedene Medien, Kultur und Bildung. Der BR selbst will sich zu 80 Prozent aus der Innenstadt zurückziehen. Mittelfristig will der Sender große Teile des Betriebs auf seinen Standort im Münchner Stadtteil Freimann verlegen.

Der Rückzug vom Areal am Münchner Hauptbahnhof geht laut BR unter anderem auf eine Forderung der Kommission zu Ermittlung des Finanzbedarfs (KEF) zurück. Diese sieht vor, dass die öffentlich-rechtlichen Sender ihren Immobilienbestand verkleinern sollen.

Nach Angaben des Bayerischen Rundfunks ist der Teilbereich, auf dem der Studiobau steht, aber das einzige Grundstück, dass der Sender frei verkaufen kann. Für die anderen Flächen des Innenstadt-Areals sei im Bebauungsplan ausschließlich einer gemeinwohlorientierten Nutzung vorgesehen.