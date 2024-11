Sparkassen-Mitarbeiter unter Betrugsverdacht: Filiale durchsucht

Ein Mitarbeiter der Sparkasse in Schweinfurt soll in den vergangenen Jahren mehrere Kunden um mehrere hunderttausend Euro betrogen haben. Deshalb hat die Polizei am Dienstag zunächst die Wohnungen des Mitarbeiters und seines mutmaßlichen Komplizen durchsucht und anschließend eine Sparkassen-Filiale am Schweinfurter Roßmarkt. Die Polizei hat den 46-jährigen Tatverdächtigen am Dienstagvormittag festgenommen. Der Vorwurf lautet: Betrug und Untreue.

Sparkassen-Kunden wandten sich an die Polizei

Ein Ermittlungsrichter soll noch am Dienstag über eine Untersuchungshaft entscheiden. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, sind Sparkassen-Kunden auf Unstimmigkeiten gestoßen und haben daraufhin die Polizei informiert. Die Polizei spricht von einer mittleren sechsstelligen Summe. Der Sparkassen-Mitarbeiter soll mit dem Geld seinen "leicht ausufernden Lebensstil" finanziert haben, heißt es von der Polizei. Wie viele Kunden betroffen sind, ist noch unklar. Die Durchsuchungen sind inzwischen abgeschlossen.