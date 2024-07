"Beruhigen und tun gut": Caritas hat Hühner als Therapeuten

In erster Linie soll der Garten ein Ort der Begegnung sein. Aber auch Beratungsgespräche können hier stattfinden, erklärt Geschäftsleiter Alexander Böse. Die Corona-Zeit habe gezeigt, dass es manche Gespräche erleichtere, wenn sie nicht im Büro, sondern in anderer Umgebung geführt würden.

Schaukeln für Mensch und Huhn

Vor allem aber soll es ein Ort für alle sein. Offen für jeden – ob mit oder ohne Behinderung. Deshalb gibt es hier nicht nur eine Schaukel für die Hühner, sondern auch viele anderen Schaukeln. Etwa: Eine Hängemattenschaukel oder, nicht alltäglich, eine Schaukel für Rollstuhlfahrer. Der Rollstuhl kann in der Schaukel verankert werden.

Schaukeln gibt es hier für alle - und eben auch für Hühner. Und jetzt, ein paar Wochen später, will Hühnerexpertin Verena von Janotta es wissen. Sie holt ein Hühnchen raus und setzt es auf die Schaukel. Und siehe da – nach kurzem anfänglichen Unbehagen, scheint sich das kleine Huhn ganz wohl zu fühlen. Offenbar kommt die Schaukel an – Manuela Goll wird auf jeden Fall weiter mit dabei sein, wenn die Hühner ihr neues Zuhause mit all den Möglichkeiten entdecken.