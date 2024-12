Bericht: Offenbar Anschlag auf Christkindlesmarkt vereitelt

Ein 37-jähriger Iraker soll nach Informationen der Zeitung "Welt" (externer Link) einen Anschlag auf den Augsburger Christkindlesmarkt geplant haben. Der Beschuldigte wurde demnach am Mittwochabend in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Augsburg festgenommen und befinde sich nun in Abschiebehaft. Dem Bericht zufolge soll der Mann im Zuge einer mutmaßlichen Ausspähaktion Fotos des Christkindlesmarktes gemacht haben.

Offenbar Kontakt zu Terrorgruppe "Islamischer Staat"

Aus Gründen der Gefahrenabwehr hätten sich die Sicherheitsbehörden zum Zugriff entschlossen. Der 37-Jährige soll in Kontakt mit Mitgliedern der Terrororganisation Islamischer Staat gestanden und den Dschihad, den gewalttätigen Kampf gegen die Feinde des Islams, verherrlicht haben, heißt es in dem "Welt"-Bericht. Außerdem habe der Iraker Videos von Hinrichtungen und Selbstmordattentaten gepostet, bei denen mit Sprengstoff beladene Fahrzeuge eingesetzt wurden.

Der Hinweis auf entsprechende Internetaktivitäten des 37-Jährigen sei über einen ausländischen Nachrichtendienst erfolgt. Eine offizielle Quelle für die Informationen wird nicht genannt, es wird auf "das Umfeld der Sicherheitsbehörden" verwiesen. Der Verdächtige soll Anfang 2023 nach Deutschland gekommen sein und einen Asylantrag gestellt haben.

Bestätigung des Berichts steht noch aus

Eine Bestätigung der "Welt"-Darstellungen war am Abend nicht mehr möglich. Weder das Lagezentrum des Bayerischen Innenministeriums noch die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Nord wollten sich auf BR-Anfrage zum Inhalt der Veröffentlichung äußern.