Bayreuther Gymnasium: Freitag ist handyfrei!

Es ist 7 Uhr 30 am Freitagmorgen. Im Büro des Schulleiters am Bayreuther Gymnasium Christian Ernestinum – kurz GCE – ist reger Betrieb. Auf einem Tisch stehen durchsichtige Plastikboxen. Darauf Aufkleber von der 5a bis zur 10d. Insgesamt 22 Klassen machen beim "Phone Free Friday" mit - einem handyfreien Freitag. Die Idee dazu hatten die Medienscouts der Schule gemeinsam mit der Schulleitung, der Schülervertretung und ihren Medienlehrern. "Wir wollen, dass die Kinder wieder mehr Zeit miteinander verbringen. Diese sozialen Kontakte, die oft durch digitale Medien leiden, wollen wir wieder stärken", so Lehrer Nicolas Sieber.

Handyverbot an Schulen: Diskutiert und umstritten

In Frankreich und den Niederlanden ist die private Handynutzung an Schulen verboten. Erst im Oktober 2024 hat auch Lettland für Schüler bis zur sechsten Klasse ein Handyverbot verhängt. In Deutschland sind Schulangelegenheiten Ländersache. Bayern hat als einziges Bundesland bereits 2006 ein Handyverbot im Schulgesetz verankert. Der Grund: Bei Razzien auf Pausenhöfen wurden auf Handys mancher Schüler Pornos und brutale Gewaltvideos entdeckt. Nur in Ausnahmefällen und mit Genehmigung durfte seither das Mobiltelefon genutzt werden. Erst 2022 wurde das Verbot unter dem damaligen Kultusminister Michael Piazolo entschärft. Die Ansage aus dem Kultusministerium jetzt: jede Schule soll individuell entscheiden.

Für den Bayreuther Schulleiter Franz Eisentraut wäre ein generelles Verbot kontraproduktiv. "Damit lösen wir das Problem nicht. Wir wollen in der beschränkten Zeit, die wir als Schule Einfluss auf die Schüler und Schülerinnen haben, sensibilisieren und für Gesprächsstoff sorgen. Wenn die Kinder mit solchen Projekten lernen, dass sie auch mal ein paar Stunden ohne Handy auskommen können, hoffen wir, dass sie es auch im Privaten ausprobieren."