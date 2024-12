Die meisten Kinder ab zehn Jahren haben ein Smartphone

Drei Viertel aller Kinder im Alter von zehn bis zwölf Jahren in Deutschland (76 Prozent) verfügen bereits über ein eigenes Smartphone. Das geht aus einer Studie des Digitalverbandes Bitkom (externer Link) hervor, die in Berlin veröffentlicht wurde. Diese repräsentative Umfrage unter mehr als 900 Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 bis 18 Jahren ergab, dass über die Altersgruppen hinweg etwa zwei Drittel (65 Prozent) ein eigenes Smartphone haben.

Bei den 6- bis 9-Jährigen sind es erst 17 Prozent. In der Altersgruppe der 13- bis 15-Jährigen besitzen 90 Prozent ein Smartphone, ab 16 Jahren fast alle mit 95 Prozent.

Experten empfehlen "Handyreife"

Die Bitkom-Umfrage verdeutlicht, dass viele Eltern ihren Kindern zu früh ein eigenes Smartphone geben. Pädagogen und Sicherheitsexperten raten, ein Smartphone erst dann zu erlauben, wenn das Kind die Gefahren des Internets versteht und sich schützen kann. Diese Reife erreichen Kinder etwa mit 12 bis 13 Jahren.

Einige Eltern geben insbesondere den jüngeren Kindern ein "Notfallhandy", etwa für den Schulweg. Diese klassischen Handys haben keinen Touchscreen, keine Apps und keinen Internetzugang. Laut der Bitkom-Studie besitzen vier Prozent der 6- bis 18-Jährigen ein solches Gerät.

Tablet, Konsolen und Co: Diese Geräte finden sich im Kinderzimmer

Ein eigenes Tablet haben rund 54 Prozent der Kinder und Jugendlichen zwischen 6 und 18 Jahren. Auch hier nimmt der Besitz mit dem Alter zu: 42 Prozent der 6- bis 9-Jährigen und 68 Prozent der 16- bis 18-Jährigen besitzen ein Tablet. Bei Computern sind die Unterschiede noch größer: Nur 6 Prozent der 6- bis 9-Jährigen, aber 70 Prozent der 16- bis 18-Jährigen haben einen eigenen Laptop oder Desktop-PC. Im Durchschnitt aller Altersgruppen sind es 36 Prozent.

Eine eigene Spielekonsole hat etwa jeder Dritte (33 Prozent) zwischen sechs und neun Jahren, unter den Zehn- bis Zwölfjährigen sowie den 13- bis 15-Jährigen besitzt rund die Hälfte (53 beziehungsweise 52 Prozent) solch ein Gerät. Ab 16 Jahren nimmt das Interesse an den Konsolen dann wieder ab – in dieser Altersklasse verfügen nur noch 44 Prozent über eine Spielkonsole.

Trotz Handy: Viele Kinder und Jugendliche besitzen eine Kamera

Auch mit Smartwatches und Fernsehern sind Kinder und Jugendliche gut ausgestattet. Eine eigene Smartwatch haben 15 Prozent der Sechs- bis Neunjährigen und 31 Prozent der 16- bis 18-Jährigen. Einen Flachbildfernseher besitzen 13 Prozent der Sechs- bis Neunjährigen und knapp die Hälfte (48 Prozent) der 16- bis 18-Jährigen.

Obwohl Fotos heute meist mit Handys geschossen werden, haben viele Jugendliche noch Fotoapparate. Immerhin ein Drittel (33 Prozent) der Sechs- bis Neunjährigen und 28 Prozent der 16- bis 18-Jährigen besitzen eine Digitalkamera beziehungsweise einen Fotoapparat.

Bitkom-Chef: Kinder müssen an die digitale Welt herangeführt werden

Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder sagte, Kinder und Jugendliche müssten auf ihrem Weg in die digitale Welt begleitet werden – sowohl durch Unterricht zu Digitalkompetenzen in den Schulen als auch durch das Elternhaus. "Um Kinder an einen verantwortungsvollen Umgang mit Medien und Technik heranzuführen, sollten Geräte in jungen Jahren zunächst gemeinsam mit den Eltern genutzt und es sollte über altersgerechte Inhalte gesprochen werden." Auch Absprachen, wozu und in welchem Umfang Smartphone, Laptop, Konsole und Co. genutzt werden dürfen, seien wichtig.

Mit Informationen von dpa und AFP