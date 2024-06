Bayern stockt Hochwasserhilfe auf – Schon 3.000 Anträge gestellt

Mehr als 3.000 bayerische Haushalte haben innerhalb weniger Tage bei ihren Landratsämtern bereits Hochwassersoforthilfe des Freistaats beantragt. Wegen der hohen Zahl an Anträgen habe das Kabinett beschlossen, die Mittel für die Soforthilfe zu erhöhen, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in München. Vergangene Woche hatte die Staatsregierung in einem ersten Schritt 100 Millionen Euro angekündigt, jetzt sollen es "mindestens 200 Millionen" Euro werden.

Privathaushalte können – je nach Landkreis – seit Mittwoch oder Donnerstag vergangener Woche Soforthilfe beantragen. Bis Dienstagmittag wurden laut Söder bereits 2,5 Millionen Euro ausgezahlt. "Das Geld fließt", sagte der Ministerpräsident. Betroffene können für Hausrat bis zu 5.000 Euro erhalten, bei Ölschäden bis zu 10.000 Euro. Bei "Versicherbarkeit" gibt es laut Staatskanzlei einen Abschlag von 50 Prozent. Hilfsprogramme für Unternehmen und landwirtschaftliche Betriebe werden Söder zufolge noch diese Woche starten. Auch die Kommunen würden nicht alleingelassen, versprach er. "Die Hilfe läuft."

Brief an Kanzler Scholz

Das Hochwasser habe Bayern sehr hart getroffen, sagte der CSU-Politiker. "Jetzt finden die Aufräumarbeiten in ganz Bayern statt, und zwar mit enormem Fleiß." Die Schäden seien hoch, Schätzungen zufolge könnten sie bis zu zwei Milliarden Euro betragen.

In einem gemeinsamen Schreiben mit seinem baden-württembergischen Amtskollegen Winfried Kretschmann (Grüne) fordere er daher Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf, "seine Zusagen Realität werden zu lassen", erläuterte Söder. "Bayern und Baden-Württemberg waren die zwei Hauptbetroffenen der Südflut." Deswegen sei es wichtig, dass aus dem Bund die gleichen Hilfen kämen wie in anderen Fällen. Zudem enthalte der Brief die Bitte, "dass die Pflicht-Elementarschadenversicherung jetzt endlich auf den Weg gebracht wird".