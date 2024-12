Bayern 1- Regionaltag am Sternstundenstand

Am Sternstunden-Stand auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt findet am Montag der „Bayern 1 Regionaltag“ statt. Ab 10.00 Uhr sind die Reporterinnen und Reporter gemeinsam mit den Korrespondenten aus Mittel- und Oberfranken am Stand und sammeln Spenden für Kinder in Not.

Bayern 1 - Team unterstützt Kinder in Not

Alle Mitarbeitenden am Stand sind in ihrer Freizeit ehrenamtlich im Einsatz. Auch die „Mittags in Franken“-Moderatorinnen Birgitt Rosshirt und Miriam Scholz sowie Moderator Jürgen Lassauer kommen zur Unterstützung. Sie bewerben die handgemachten Sterne, die von fleißigen Bastlerinnen und Bastlern in zum Teil sehr aufwändiger Handarbeit gefertigt wurden. Die Sterne sind gehäkelt und geklöppelt, aus Papier geschnitten und gefaltet oder aus Metallfolie gedreht. Exklusiv zum Bayern 1-Regionaltag hat auch das Bayern 1 - Moderatorenteam spontan Holzsterne bemalt und auf ihnen unterschrieben. Unter anderem haben Dominique Knoll, Susanne Rohrer und Marcus Fahn zum Stift gegriffen.

Stars im Dienst der guten Sache

Außerdem gibt es von Künstlern und Künstlerinnen wie Milow, Alphaville und The Hooters handsignierte Holzsterne gegen eine Spende. "Auch wenn es am Sternstundenstand keine Preise gibt, hoffen wir doch auf Fans, die für signierte Sterne entsprechend großzügig spenden", ergänzt Moderatorin Birgitt Roßhirt.

Stargast am Montag zwischen 12.00 und 13.00 Uhr ist Volker Heißmann, Kabarettist und Moderator der Sternstundengala. Gemeinsam mit dem Bayern 1-Team verlost er Karten für die Sternstundengala am 13. Dezember der Nürnberger Frankenhalle. An diesem Tag berichtet der Bayerische Rundfunk in seinen Programmen auch ausführlich über die Projekte, die von der Benefiz-Aktion finanziell unterstützt werden.

Hilfe mit Tradition

Der Sternstunden-Stand ist seit fast 30 Jahren fester Bestandteil auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt. Die Marktbesucher können sich gegen einen Spende Weihnachtssterne aussuchen. Die Sterne und anderes Kunsthandwerk haben viele Bastlerinnen und Bastler das ganze Jahr über eingesendet. Der Spendenerlös kommt zu einhundert Prozent den Sternstunden, der Benefizaktion mit dem Bayerischen Rundfunk zugute.