17 Fälle, 3,5 Millionen Euro: Immer mehr Bargeldfunde auf der A3

Sechsstellige Summen keine Seltenheit

Bargeldfunde häufen sich. In Niederbayern sind es in diesem Jahr bereits 17 Fälle mit insgesamt 3,5 Millionen Euro. Vergangenes Jahr waren es nur 13 Fälle mit zwei Millionen, ein Jahr davor wurde gut eine Million Bargeld sichergestellt. Sechsstellige Summen sind keine Seltenheit. Im Februar kamen beispielsweise auf der A3 bei Deggendorf im Fahrzeug eines 62-jährigen Mannes 700.000 Euro zum Vorschein. Auf der A3 bei Passau wurden im April im Kofferraum eines 45-Jährigen 350.000 Euro und im August in einem österreichischen Auto 200.000 Euro entdeckt.

Hintermänner schwer greifbar

"Ich kann mich nicht erinnern, dass einer der Fälle der letzten Jahre geklärt werden konnte", so Präsidiumssprecher Günther Tomaschko. Die Geldboten seien wenig kooperationsbereit. Wenn keine Haftgründe vorlägen, kämen sie schnell wieder auf freien Fuß. Hintermänner krummer Geschäfte seien somit schwer greifbar. Vage Hinweise helfen den Ermittlern oft nicht weiter.

Schmuggelroute nach Südosteuropa

Meistens werden die Beamten bei Kontrollen auf der niederbayerischen A3 Richtung Österreich fündig. Der Grund: Diese Autobahn ist Teil der Nord-Süd-Route von den Benelux-Staaten Richtung Südosteuropa und somit auch eine wichtige Strecke für Bargeld-, Gold-, Drogen- und Fahrzeugschmuggler. Wegen der hohen Kontrolldichte werden Schleierfahnder und andere Spezialisten der Polizei hier relativ oft fündig.

Staat zieht Geld ein

Was passiert mit den sichergestellten Summen? Zunächst untersuchen Kripo und Staatsanwaltschaft das Bargeld nach Spuren. Größere Geldmengen werden dann der Justizkasse übergeben. Die bayernweit ermittelnde Behörde ist die Zentral- und Koordinierungsstelle Vermögensabschöpfung (ZKV) in München. Sie ermittelt weiter und prüft, ob der Staat das Geld schließlich einziehen darf. Letztendlich entscheidet ein Gericht darüber.

💡 Hintergrund

Mit der Strafrechtsänderung 2017 können die Strafverfolgungsbehörden und Gerichte Vermögenswerte mit unklarer bzw. krimineller Herkunft leichter einziehen. Der Nachweis einer konkreten strafbaren Handlung ist hierfür nicht notwendig. Der Betroffene muss nachweisen, dass er das gesicherte Vermögen auf legale Weise erlangt hat. Auch die niederbayerischen Polizeidienststellen gemeinsam mit den Justizbehörden greifen vermehrt auf die rechtlichen Möglichkeiten zurück, um Taterträge zu sichern – denn: "Straftaten dürfen sich nicht lohnen", so das Polizeipräsidium.