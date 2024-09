Barbara-Stamm-Straße: München hat bald eine, Würzburg noch nicht

Stamm prägte die bayerische Politik als Landtagsabgeordnete, Ministerin und Landtagspräsidentin. Zwei Jahre nach ihrem Tod wird sie nun geehrt - nicht von ihrer Heimatstadt, sondern von der Landeshauptstadt: München benennt eine Straße im Neubaugebiet Neufreimann im Münchner Norden nach Barbara Stamm. Das gab die Stadt am Donnerstag bekannt.

Münchner OB Reiter würdigt und dankt Barbara Stamm

"Barbara Stamm war eine über die Parteigrenzen hinweg geschätzte Integrationspersönlichkeit, eine Kämpferin für die Ärmeren und Schwächeren in der Gesellschaft und ein Mensch, der anderen stets auf Augenhöhe begegnete", sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und fügte hinzu: "Ihr und ihrem unermüdlichen Engagement für Menschen, die Hilfe benötigen, gilt unser Dank."

Über vier Jahrzehnte im Maximilianeum

Stamm saß von 1976 bis 2018 für die CSU im bayerischen Landtag. Von 1994 bis 2001 war sie bayerische Sozial- und Gesundheitsministerin, von 1998 bis 2001 auch stellvertretende Ministerpräsidentin und von 2008 bis 2018 Landtagspräsidentin. Am 5. Oktober 2022 starb sie im Alter von 77 Jahren in ihrer Heimatstadt Würzburg.

Würzburg wartet mit Benennung

In Würzburg gibt es bislang noch keine Straße und keinen Platz, der nach der ehemaligen Landtagspräsidentin benannt ist. In der Domstadt gab es zwar Überlegungen, den Kardinal-Faulhaber-Platz wegen eines "zwiespältigen Verhältnisses" des Kirchenmannes zum NS-Regime in Barbara-Stamm-Platz umzubenennen. Dieser Vorschlag fand allerdings keine Mehrheit. Künftig wird er Theaterplatz heißen. Die Umbenennung erfolgt in Kürze, am 27. September.

"Akademie Barbara Stamm" in Münnerstadt

Bereits seit Oktober 2023 gibt es im ehemaligen Kloster Maria Bildhausen in Münnerstadt im Landkreis Bad Kissingen die "Akademie Barbara Stamm". Dort werden Kurse für pflegende Angehörige angeboten. In dem ehemaligen Kloster werden außerdem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Pflege sowie aus Sozial- und pädagogischen Berufen ganzheitlich unterstützt und weitergebildet.

Mit Material von dpa